U Beogradu odrzan forum „Real Transformation” kompanije Dell Technologies

Kako koristiti cloud, a ne stvoriti haos; kako sačuvati privatnost ličnih podataka u doba totalne umreženosti i kako motivisati zaposlene da budu produktivniji pomoću napredne tehnologije, samo su neke od tema ovogodišnjeg foruma kompanije Dell Technologies održanog u Beogradu, pod nazivom „Real Transformation”.

Ova jednodnevna konferencija okupila je mnogobrojne učesnike iz zemlje i regiona koji su imali priliku da prisustvuju predavanjima najvećih stručnjaka iz oblasti tehnologije, kao i da se povežu sa svojim kolegama i sa njima razmene neprocenjiva iskustva. Govornici na konferenciji bili su stručnjaci i lideri u oblasti digitalne transformacije iz kompanija Dell Technologies, Microsoft i VMware koji su prezentovali inovativna tehnološka rešenja.

Predavanja su bila podeljena u devet različitih sesija, a glavne teme o kojima se pričalo bila su inovativna rešenja zasnovana na veštačkoj inteligenciji i mašinskom učenju, zaštita podataka u doba cloud tehnologije, kao i pitanja objedinjenog radnog prostora, umrežavanja i poboljšanja produktivnosti zaposlenih. Tom prilikom je predstavljen i kompletan portfolio Dell proizvoda za skladištenje i upravljanje podacima.

„Živimo u doba prave eksplozije podataka, gde je sve pametno i međusobno povezano – od robotskih proizvodnih linija do Interneta stvari. Organizacijama koje žele da ostvare konkurentsku prednost potrebna je infrastruktura koja će im omogućiti da efikasno upravljaju i donose odluke na osnovu tih ogromnih količina podataka. One tragaju za kreativnim tehnološkim rešenjima koja će eliminisati neefikasnost, kako bi se fokus stavio na kritične inicijative za ispunjenje ukupnih strateških ciljeva”, rekao je Miroslav Vraneš, keynote govornik i Sales Manager u kompaniji Dell Technologies.

Drugačiji pristup aktuelnim temama, inovativnost u percepciji stvarnosti i konstantna težnja ka stvaranju bolje digitalne budućnosti, još jednom su dokazali da je kompanija Dell Technologies globalni lider u oblasti informacionih tehnologija, koja je svojim proizvodima otvorila vrata novoj tehnološkoj revoluciji.