Umreženi inteligentni uređaji kompanije LG za kuhinju budućnosti

Kompanija LG Electronics (LG) predstavila je na CES sajmu svoju viziju povezane, pametne kuhinje budućnosti koja predviđa potrebe potrošača i skraćuje vreme pripreme jela. Napredni kuhinjski uređaji kompanije LG –InstaView ThinQ™ frižider, EasyClean® rerna i QuadWash™ mašina za pranje posuđa maksimizuju efikasnost i jednostavnost kako bi korisnicima pružili više kvalitetnog vremena provedenog kod kuće.

LG InstaView ThinQ™ frižider je vrhunac najsavremenije tehnologije hlađenja i mak-simalne praktičnosti, kao i efikasnosti. Poseduje 29-inčni LCD ekran osetljiv na dodir koji se nakon dvostrukog kucanja pretvara u prozirni prozor. Ovaj inteligentni frižider preporučuje ukusne recepte na osnovu namirnica koje su na raspolaganju i na taj način pruža revolucionarni odgovor na večito pitanje šta jesti za večeru. Kada se odabere recept, frižider automatski šalje informacije povezanoj rerni dok Alexa usmeno vodi korisnika kroz svaki korak pripreme jela. Takođe, korisnici mogu slušati svoju omiljenu muziku sa Amazon Music, iHeartRadio i drugih streaming muzičkih servisa direktno na InstaView ThinQ™-u za prijatnije iskustvo u kuhinji.

InstaView ThinQ™ frižider nudi struktuiran sistem raspolaganja hranom zasnovan na LG webOS platformi i Alexa tehnologiji za prepoznavanja glasa. Funkcija Smart Tag vam omogućava da dodate oznake i datume isteka roka za hranu koja se čuva u pametnom frižideru, a postoje i upozorenja kada se približava datum isteka. Prilikom kupovine hrane korisnici mogu proveriti sadržaj frižidera putem pametnog telefona povezanog sa PanoramaView kamerom unutar InstaView ThinQ frižidera.

Kroz partnerstvo sa kompanijama kao što su Innit i SideChef, LG inteligentni kućni aparati sa Wi-Fi podrškom pružaju korisnicima niz dodatnih usluga. LG EasyClean rerna povezana sa odgovarajućom aplikacijom može bežično pristupiti informacijama o receptu i automatski početi zagrevanje na određenu temperaturu u određeno vreme. Kada je rerni potrebno čišćenje, napredni hidrofilni premaz učiniće proces jednostavnijim, a korisnik će automatski primiti obaveštenje na pametnom telefonu. Takođe, lampa i deo iznad frižidera će se automatski upaliti kada se upotrebljava prostor za kuvanje.

Kako bi čišćenje bilo još jednostavnije, LG EasyClean rerna šalje relevantne informacije povezanoj QuadWash mašini za pranje posuđa koja zatim podešava optimalni ciklus pranja na osnovu pripremljenih jela. Na taj način, inteligentna mašina za pranje posuđa će izabrati duži ciklus sa većom temperaturom vode nakon pripreme masnijih jela nego kada je u pitanju pranje nakon jela od povrća, na primer. QuadWash™ tehnologija sa četiri višesmerne prskalice omogućava brzo i efikasno čišćenje posuđa svih oblika i veličina. Rerna i mašina za pranje posuđa mogu se kontrolisati pomoću glasovnih komandi i LG CLOi Hub Bot-a.

„Besprekorna povezanost karakteristična za pametna rešenja kuhinjskih uređaja kompanije LG napraviće revoluciju u navikama potrošača“, rekao je Song Dae-hyun, predsednik kompanije LG Appliance & Air Solution. „Usavršavanjem procesa pripreme hrane i čišćenja od početka do kraja, upotreba veštačke inteligencije u kuhinji povećava kvalitet života nudeći inovativna rešenja za svakodnevne borbe u kuhinji.”