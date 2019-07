Uz novi frižider kompanije LG hrana ostaje duže sveža

Kroz istoriju, ljudi su koristili prirodna sredstva, poput leda i snega, za održavanje hrane hladnom. Neki su koristili pećine gde su nagomilavali ove zamrznute namirnice. Na primer, Kinezi su rezali i skladištili led, dok su Grci, oni koji su živeli planinama na kojima je bilo snega, pravili grudve i koristili ih da produže rok trajanja uskladištene hrane. Konačno, moderna tehnologija je pronašla način da se hrana održava hladnom tokom cele godine. Kao odgovor na ubrzanu urbanizaciju širom sveta, prvi kućni frižideri napravljeni su u drugoj deceniji prošlog veka.

U današnje vreme, frižider je jedan od najčešćih kućnih aparata. Naša perspektiva, kada je u pitanju hlađenje hrane, takođe se mnogo promenila. Ljudi ne žele samo da duže čuvaju svoju hranu, već žele da je što duže očuvaju prirodno svežom. Na hranu se danas gleda kao na mnogo više od smirivanja gladi – ona je postala ključni element u zabavi, udobnosti i prijateljstvu, koji može da revitalizuje umorne, iscrpljene ljude. Ceo proces, od odabira kvalitetnih sastojaka do pripreme hrane i obedovanja, postao je deo modernog dnevnog rituala.

Nije teško naći primere ljudi za koje je hrana, i sve što ide uz nju, postala otvorena strast, posebno online. Video zapisi iz kuhinje – kao što su recepti, demonstracije kuvanja, ASMR sadržaj (Autonomous Sensory Meridian Response) – i njihova gledanost u poslednje vreme globalno je „eksplodirala”. Porast i diversifikacija ovakvog sadržaja stvorila je veliki broj načina da ljudi uživaju u hrani koja je poznata publici u svakoj zemlji. Dok jedni osećaju zadovoljstvo gledajući video snimke pune hrskavog zvuka svežeg povrća koje je uredno iseckano, drugi se opuštaju gledajući ukusno jelo napravljeno od različitog voća živopisnih boja. Kroz rast kulture kuvanja na globalnom nivou, svaki element hrane koju jedemo, uključujući boju, ukus, teksturu i miris (pa čak i zvukove koji nastaju kada zagrizemo ili seckamo), postaje sve privlačniji ljudima. Hrana, i njena sposobnost da uključe svih pet čula, postala je veliki izvor zadovoljstva.

Odgovarajući na trendove i zahteve potrošača, kompanija LG Electronics (LG) razvila je frižidere sa NatureFRESH sistemom hlađenja. Karakteristike NatureFRESH-a, uključujući Linear Cooling™ i DoorCooling+™ tehnologije, spremne su da osveže „kulinarski život“ ljudi širom sveta.

Linear Cooling™ osigurava stabilnu, ravnomernu temperaturu – najvažniji faktor u održavanju svežine hrane. Održava temperaturne fluktuacije unutar ±0.5˚C. Sa ventilacionim otvorima smeštenim na vrhu vrata, DoorCooling+™ usmerava hladan vazduh kroz čitav frižider dok istovremeno hladi 35 odsto brže od konvencionalnog sistema. Umanjuje temperaturnu razliku između vrata i unutrašnjosti frižidera, donoseći jednaku temperaturu u svaki ugao frižidera – čak i u tipično teška područja koja se teško održavaju hladnim. LG frižideri sa funkcijom NatureFRESH idealni su za skladištenje svežih organskih proizvoda.

Izvanredne prednosti LG NatureFRESH-a prikazuju koliko je hlađenje danas napredovalo od dana rezanja leda i podzemnih skladišta. Neprekidna posvećenost kompanije LG očuvanju svežine namirnica, ne samo da zadovoljava potrebe potrošača širom sveta, već i podiže granice za industriju i dodatno učvršćuje poziciju kompanije na globalnom tržištu frižidera.