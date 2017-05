Vežbajte na svakom terenu uz nove vodootporne Walkman uređaje

Bez obzira da li ste krenuli na plivanje, planinarenje ili na intenzivan trening, nova Sony Walkman serija WS620 sa bežičnom Bluetooth tehnologijom omogućiće vam da se u potpunosti fokusirate na omiljene fizičke aktivnosti.

Novi impresivni bežični sportski modeli NW-WS623 (4GB) i NW-WS625 (16GB) kreirani su da izdrže sve uslove vežbanja, uključujući i ekstremne temperature od -5 do 45 stepeni Celzijusa. Otporni su i na sitne čestice prašine (rejting IP6X), što ih čini idealnim gedžetom za plažu, ali i za slatku ili slanu vodu, jer se mogu uroniti na do 2m dubine na 30 minuta.

Nove Walkman uređaje odlikuje ergonomski dizajn, pa su kompaktniji, tanji i lakši[3] i čak 35 odsto kompaktniji od modela iz serije WS610. Dostupni su u crnoj, plavoj, limeta žutoj i sivkasto beloj boji[4], a zahvaljujući unapređenom obliku, stabilno prianjaju glavi bez obzira na vaše kretnje.

Po prvi put kod vodootpornih Sony Walkman plejera, na raspolaganju je jedinstvena tehnologija za kontrolu buke Ambient Sound koja omogućava da bez skidanja uređaja i prekida treninga čujete zvukove iz okoline. Na raspolaganju je i opcija Quick Charge koja omogućava da za samo 3 minuta napunite plejer za dalje korišćenje u trajanju od sat vremena[5], dok vam standardno punjenje pruža 12 sati slušanja omiljene muzike u pokretu.

Takođe, plejer možete da povežete sa računarom, prebacite fajlove koje želite da slušate i spremni ste da osvojite svet uz najbolje ritmove u ušima, bez dodatnih uređaja koji će vas usporiti. Druga opcija jeste da povežete telefon preko Bluetooth i NFC one-touch standarda i strimujete sa telefona svoju omiljenu plejlistu.