Više od 1500 serije Océ VarioPrint 6000 uređaja u Evropi

Kompanija Canon Europe instalirala je preko 1500 digitalnih monohromatskih presa serije Océ VarioPrint 6000 u Evropi, a sada je završila oko 175 instalacija tabačne serije Océ VarioPrint 6000 TITAN od njenog predstavljanja u avgustu 2017.

Nadograđujući uspešnu VarioPrint platformu, serija Océ VarioPrint 6000 TITAN čine najbrži B3 digitalni monohromatski tabačni štampači na svetu koji su osvojili nagradu European Digital Press (EDP) za 2018. godinu u kategoriji monohromatskih tabačnih štampača.

Izvanredne performanse

Klijenti serije Océ VarioPrint 6000 TITAN koji su aktivni u komercijalnoj štampi, izdavaštvu i transakcionoj komunikaciji već su iskusili povećanu produktivnost u raznim crno-belim primenama visokog kvaliteta, uključujući uputstva, knjige, letke i insertacije za pakovanja.

Elanders Hungary, kompanija koja pruža globalna integrisana rešenja u štampi i ambalaži bila je prvi Canon-ov klijent u Evropi koji je instalirao dve jedinice VarioPrint 6330 TITAN presa u septembru 2017. kako bi štampali uputstva za upotrebu. Podržavajući obime štampe do 10 miliona A4 otisaka mesečno, svaki od dva uređaja je proizvodio 3,5 miliona otisaka već u okviru dve nedelje od instalacije.

Maxi Renz, asistent menadžera lokacije, komentariše: „Pružamo izuzetne performanse našim klijentima i očekujemo isto od naših dobavljača. Koristili smo VarioPrint 6000 digitalnu presu od 2008. godine. VarioPrint 6000 štampači u kombinaciji sa uslugom koju pruža Canon savršeno se uklapaju u taj zahtev. Zbog izvanrednih performansi prve generacije serije Océ VarioPrint 6000 i našeg iskustva sa sledećom generacijom mašina VarioPrint 6000 Ultra, nismo se dvoumili kada smo poručili novu generaciju uređaja serije Océ VarioPrint 6000 TITAN. Od kada je instalirano, novom rešenju ne možemo da nađemo manu ni na kakav način i potpuno smo zadovoljni što ispunjava naše potrebe poslovanja.“

Mogućnosti rasta u izdavaštvu

Napravljena na priznatoj platformi Océ VarioPrint 6000, koja koristi inovativnu tehnologiju Gemini Instant Duplex za najvišu preciznost registracije, prese serije Océ VarioPrint 6000 TITAN optimizovane su za najširi opseg medija i osmišljene su da pomognu klijentima u proširivanju opsega primena i osvajanju novih komercijalnih mogućnosti.

Canon-ov klijent Bairle Druck & Medien GmbH je nemačka štamparska firma koja radi više od 65 godina, specijalizovana za štampu uputstva za upotrebu domaćih aparata. Tobias Bairle, izvršni direktor i vlasnik, objašnjava: „Izabrali smo Canon zato što su atributi performansi serije Océ VarioPrint 6000 TITAN bili izuzetno ubedljivi. Prekidi u radu bili su problem sa našim postojećim sistemima drugih dobavljača, kao i to što ne štampaju dovoljno precizno za sektor knjiga, gde je registracija od kritičnog značaja.

Imali smo previše problema sa kvalitetom kod naših klijenata u izdavaštvu, a rast koji dolazi iz ovog segmenta bio je važan kriterijum u našoj odluci. Za nas su odlučujući faktori bili brzina proizvodnje i pouzdanost u svakodnevnoj proizvodnji. Canon nas je impresionirao, ne samo svojom naprednom tehnologijom, već i dobrim partnerstvom koje smo razvili. Možemo da uđemo na nova tržišta koja imaju potencijal rasta za naše poslovanje, a to uključuje jednobojnu štampu knjiga, gde je precizna registracija neophodna.“

Visoka proizvodnja za lakim medijima

Opcija TITAN Light Weight Media (LWM) sa tehnologijom LWM Air Guide Technology omogućava štampanje na izuzetno lakim podlogama poput 45 g/m2, što otvara mnoge nove proizvodne smerove za korisnike.

Rattpack Print and Packaging iz Beča u Austriji, proizvodi insertacije za pakovanja i uputstva za upotrebu za farmaceutski sektor. U jesen 2017, Rattpack je investirao u dve prese serije Océ VarioPrint 6000 TITAN: VarioPrint 6330 TITAN sa opcijom Light Weight Media za proizvodnju insertacija i VarioPrint 6180 TITAN za uputstva.

Menadžer razvoja poslovanja, Martin Schmutterer, objašnjava zašto je serija Océ VarioPrint 6000 TITAN pružila pravo rešenje za njihovo poslovanje: „Štampanje na laganom papiru posebno je teško zato što je on toliko tanak i zato što može lako da se pocepa. On nije naročito stabilna podloga i puno se pomera, što predstavlja izazov prilikom štampe i naknadnog savijanja lista kako bi stao u pakovanje. Na tržištu ne postoji drugo rešenje koje može pouzdano da štampa na takvom laganom papiru u velikim obimima. Zahvaljujući digitalnoj štampi, možemo ekonomično da proizvedemo farmaceutske letke i nemamo suvišne zalihe ako se, na primer, promene propisi. Sada možemo da štampamo tačno ono što naši klijenti zahtevaju. Zahvaljujući VarioPrint 6000 TITAN uređajima, možemo da kreiramo više poslova za manje vremena.“

Prese serije Océ VarioPrint 6000 TITAN skoro uopšte ne stvaraju ozonske emisije, višak tonera ili mirisa, dok je izračunato da je potrošnja energije 30% manja od drugih mašina iz njene kategorije.

Peter Wolff, stariji direktor, grupe klijenata komercijalni štampači i CRD-ovi, Canon Europe, komentariše: „Dok su mnogi pružaoci usluga štampe fokusirani na investiranje u mogućnosti štampe u boji, jednobojna štampa i dalje ima veoma pozitivne mogućnosti rasta poslovanja i razvoja. Kako mnogobrojni uspesi naših klijenata ilustruju, inovacija u crno-beloj tehnologiji može da napravi merljivi komercijalni uspeh, ne samo pospešivanjem produktivnosti, već i omogućavanjem diversifikacije u lukrativne nove primene.“