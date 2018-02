Vizija kompanije Lenovo o veštačkoj inteligenciji na sajmu MWC 2018

Danas, na sajmu MWC 2018, kompanija Lenovo pokazuje svoju čvrstu viziju o tehnološkim inovacijama, i najavljuje usmeravanje svoje ključne strategije ka poboljšanoj inteligenciji.

Zahvaljujući svojim korenima na polju desktop računara, kompanija Lenovo je kreirala jednu od najpotpunijih kolekcija pametnih uređaja sa veštačkom inteligencijom (AI), uz jedinstvenu prednost u pružanju tri ključna elementa inteligencije: podatke, računarsku snagu) i algoritam (Algorithm).

Putem nove poboljšane stvarnosti (AR), veštačke stvarnosti (VR) i tehnologije za glasovnu aktivaciju koje su prikazane na događaju, kompanija Lenovo vam pruža nove, moćne načine za život, posao i igru. Od novih Yoga 2-u-1intuitivnih laptopova sa glasovnom komandom preko transformišućih Moto modova, do naprednih rešenja za data centre, kompanija Lenovo povezuje sve kritične ljudske veze sa veštačkom inteligencijom, od uređaja do data centara.

Drugačiji doživljaj pametnog telefona

Kompanija Motorola će na sajmu MWC pokazati kako nastavlja da postavlja nove izazove industriji vrhunskim svojstvima pametnih telefona i odličnim odnosom cene i kvaliteta, kao i način na koji su inovacije neodvojivi deo kompanije Lenovo uz Motorola Health Mod koji vam omogućava da jednostavno izmerite svojih pet vitalnih funkcija, uključujući i tačan sistolni i dijastolni krvni pritisak, sve to preko vašeg Moto Z uređaja.

Kompanija Motorola će takođe objaviti ključne uvide u vezi sa svojom nedavno objavljenom globalnom studijom o balansu između telefona i realnog života (Phone-Life Balance Study) koja je razvijena u partnerstvu sa dr Nensi Etkof (Dr. Nancy Etcoff), priznatim stručnjakom iz oblasti ponašanja koje je u vezi s moždanim i umnim aktivnostima i nauke o sreći na Harvardu. U istraživanju su prikazana problematična ponašanja koja utiču na veze koje imamo sa drugima i samima sobom, kao i činjenica da ljudi daju prednost svojim telefonima u odnosu na drage ljude ljude, pri čemu su najalarmantniji podaci u vezi s stavovima mlađe generacije koja odrasta u digitalnom svetu.

Kompanija Motorola veruje da tehnologija treba da obogati naše živote a ne da nam odvlači pažnju od njih, nudeći pametna rešenja, da bi pomogla ljudima da uspostave ravnotežu između telefona i realnog života. Ovo obuhvata i partnerstvo sa aplikacijom SPACE, koja vam pomaže da budete obazriviji prilikom korišćenja telefona, kao i opcija Moto iskustvo (Moto Experiences) koja podržavaintuitivnije mobilne interakcije.

Drugačiji pristup glasu

Kompanija Lenovo razvija nove proizvode na polju desktop računara i pametnih uređaja kako bi transformisala komercijalna i korisnička iskustva putem poboljšane inteligencije.

Kompanija Lenovo će na sajmu MWC predstaviti novi Yoga 730 (u modelima veličine 13 i 15 inča), kao i novi Yoga 530 od 14 inča, koji predstavlja poslednji dodatak njihovoj porodici 2-u-1 proizvoda, koji su dizajnirani za mobilnu generaciju. Nove uređaje bazirane na operativnom sistemu Windows 10, karakteriše moderan dizajn, snažne performanse laptop računara i prenosivost tableta, koji su učinili laptop računar Lenovo Yoga legendarnim, vrhunskim laptop brendom, još otkako je među prvima predstavio transformativnu funkciju. Novi Yoga 730 koristi moć veštačke inteligencije (AI) kako bi omogućio pametnu, hands-free uslugu. Uz već ugrađene asistente Kortanu (Cortana) i Aleksu (Alexa), pruža vam više izbora i prepoznaje glasovne komande iz čitave prostorije. 1

Novi trio poboljšanih Chromebook računara kompanije Lenovo 500e, 300e 2-u-1 i 100e, namenjenih za upotrebu u obrazovne svrhe, sada su dostupni potrošačima. Uz zaštitni dizajn koji štiti od prosipanja tečnosti i ispadanja, Chromebook 300e uključuje i unapređenu Lenovo tehnologiju dodira (Lenovo Enhanced Touch technology), koja omogućuje interakciju svakodnevnih objekata sa ekranom, dok Chromebook 500e stiže sa EMR olovkom (EMR™ Pen) sa Guglovim lag-free inovativnim algoritmima za pisanje i pravljenje skica.

Za umreženiji život, novi Lenovo Smart Display koji je najavljen na CES-u 2018, olakšava korišćenje tehnologije kod kuće, čineći ga zgodnijim, intuitivnijim i umreženijim. Kombinuje glasovnu sposobnost Guglovog asistenta sa ekranom visoke definicije živih boja.Služi kao komandna tabla za pametne kućne uređaje koji su povezani, od osvetljenja preko grejanja i drugih stvari, i može se kontrolisati samo vašim glasom ili brzim pogledom na ekran.

Drugačiji način doživljaja stvarnosti

Kompanija Lenovo će prikazati i kako Poboljšana inteligencija (Augmented Intelligence), takođe lansirana na CES-u 2018, čini njihove uređaje drugačijim i još impresivnijim. Samostalni set za VR, Lenovo Mirage™ Solo i Lenovo Mirage Camera, omogućuju vam da stvarate i iskusite sopstveni VR sadržaj korišćenjem Daydream kacige, Guglove mobilne platforme za virtuelnu stvarnost, dok Star Wars™: Jedi Challenges sa svojim Lenovo Mirage setom za poboljšanu stvarnost i kontrolorom u obliku Lajtsejbera, ruše granice mogućeg, tako što omogućavaju fanovima da dožive trening za džedaje pomoću veštačke inteligencije.

Drugačiji način za poboljšanje sveta

Data centar grupa kompanije Lenovo nastavlja da osnažuje revoluciju veštačke inteligencije proširivanjem u dva segmenta – telekomunikacije i interneta stvari (Iot).

Uz rapidan porast inovacija kod mobilnih i pametnih uređaja, telekomunikaciona industrija prolazi kroz velike promene uz 5G mrežu. Kompanija Lenovo ima jedinstven stav o promeni ustaljene telekomunikacione baze i planira da obezbedi tranziciju komunikacionih usluga u softverskom svetu.

Kompanija Lenovo predstavlja ponudu optimizovanih performansi koja su bazirane na Lenovo ThinkSystem SR650/SR630 serverima, Red Hat OpenStack platformi i Mellanox ConnectX-4 NICs sistemu za ubrzanu obradu podataka. Uz to, kompanija Lenovo će se pridružiti Intelovom program „Select Solution for NFV” i ponuditi rešenje specijalizovano za enkripciju i kompresiju podataka, bazirano na NFV workloads. Rešenje se sastoji od Intelove tehnologije,QuickAssist (QAT) i XXV710 NIC koja je omogućena na SR650/SR630 serverima kompanije Lenovo.

Učvršćivanjem svoje pozicije prvog mesta kada je u pitanju pouzdanost x86 server3, kompanija Lenovo će takođe napraviti prvu baznu stanicu koja će biti opremljena 5G signalom sa softverskom i virtuelnom implementacijom centralizovanih i distribuiranih jedinica (CU/DU) – omogućenu kroz zajedničku saradnju sa kompanijom China Mobile.