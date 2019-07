Walkman danas slavi 40. rođendan

Prvi put predstavljen svetu 1. jula 1979. godine, Walkman® je omogućio lako uživanje u visokokvalitetnoj muzici bilo gde i bilo kada.

Vremenom je Walkman® postao simbol kompanije Sony, ispunjavajući svet emocijama kroz stvaranje novih muzičkih iskustava.

Kada se pojavio prvi model TPS-L2 prve generacije Walkman ličnih stereo uređaja, bilo je onih koji su tvrdili da se uređaj neće prodavati bez funkcije snimanja. Ali Walkman je postigao ogroman uspeh, utičući na pojavu novih stilova života koji su postali popularni širom sveta, a muzika na svakom koraku postala je naša svakodnevica.

Uživajte u proslavi 40 godina od nastanka Walkman uređaja. Više o modelima ovog uređaja kroz istoriju možete naći na posebnom sajtu: https://www.sony.net/SonyInfo/CorporateInfo/History/sonyhistory-e.html