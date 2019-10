XPG predstavlja PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD SX8100

ADATA® Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi, NAND fleš proizvoda i dodatne opreme za mobilne uređaje, predstavlja svoj PCIe Gen3x4 M.2 2280 SSD pod nazivom XPG SX8100. Koristeći PCIe Gen3x4 i 3D NAND fleš uz brzine čitanja i pisanja 3500/3000 MB/s, M.2 2280 SSD SX8100 overklokerima i profesionalnim grafičkim dizajnerima nudi željene performanse.

Budući da podržava PCIe Gen3x4 i standard NVMe 1.3, SX8100 nudi brzine čitanja i pisanja do 3500/3000 MB u sekundi i nasumično čitanje i pisanje od 300K/240K ulazno-izlaznih operacija u sekundi. U kombinaciji s 3D NAND flešom nudi visoke kapacitete, učinkovitost i trajnost, dok faktor veličine M.2 2280 podržava najnovije Intel i AMD platforme. Uz SLC keširanje i DRAM cache buffer SX8100 ubrzava performanse PC-ja omogućujući brz pristup datotekama i hitro učitavanje igara.

SX8100 podržava tehnologiju ispravljanja grešaka LDPC (Low-Density Parity-Check) koja otkriva i ispravlja širok raspon grešaka. Sveobuhvatna E2E (End-to-End) zaštita podataka i modul za RAID osiguravaju sigurnost, integritet i trajnost. Svaki deo diska SX8100 Pro prošao je strogu proveru i testiranje, i stoga proizvod dolazi uz petogodišnju garanciju.

Tačna dostupnost SSD-a SX8100 može varirati u zavisnosti od regiona.