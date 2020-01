XPG predstavlja sveobuhvatnu liniju prototipa PCIe Gen4 SSD uređaja na sajmu CES 2020

ADATA Technology, vodeći proizvođač DRAM modula visokih performansi i NAND fleš proizvoda, prikazuje svoj prototip nove generacije PCIe Gen4 SSD-ova, tokom sajma CES 2020 (7 – 10. januara) u hali Venetian, Titian 2206. Tri prototipa SSD-a, poznata kao Project SAGE, INDIGO i PEARL, pokazuju posvećenost i nastojanja brenda XPG da ponudi potpunu liniju SSD-ova nove generacije koji mogu udovoljiti potrebama i budžetima različitih potrošača i segmenata.

SSD diskove odlikuju odlične performanse, uključujući brzinu čitanja do 7000MB u sekundi i pisanja do 6000MB. Takođe oni podržavaju NVMe 1.4 i najnoviju AMD platformu, što ih čini idealnim za igrače, kreativce i 5G aplikacije. Štaviše, SSD-ovi se proizvode sa najnovijim tehnikama nanolitografija za stvaranje SSD-ova koji su ekonomičniji i stvaraju manje toplote. XPG planira da predstavi svoju novu liniju PCIe Gen4 SSD-ova do druge polovine 2020. godine.

Posetite XPG na CES-u (7 – 10. januara 2020. godine) u hali Venetian, Titian 2206.