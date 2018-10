Zašto je ova sedmica jedana od uzbudljivijih za gamere i Ray Tracing tehnologiju

Revolucija u računarskoj grafici 2018. godine počela je lansiranjem nove GeForce RTX 20 serije GPU-ova kompanije NVIDIA, a developeri i korisnici širom sveta konačno imaju pristup hardveru koji je po prvi put dovoljno brz da izdrži ray tracing u realnom vremenu.

Još jedna prekretnica koja se dogodila ove sedmice je izlazak Windows 10 oktobarskog 2018 update-a, koji obećava razvoj nove generacije igara sa unapređenim osvetljenjem, refleksijama i senkama u realnom vremenu, kao i nova interaktivna iskustva.

Jedna od ključnih karakteristika Windows 10 oktobarskog 2018 update-a je podrška za Microsoft DirectX Raytracing (DXR) tehnologiji. Dva razloga zbog čega je ovo vrlo važno su:

1. DXR nudi interfejs za programiranje aplikacija (API) koji je standard u industriji i koji svim game developerima omogućava pristup hardverskoj podršci GeForce RTX-a za ray tracing.

2. DXR dodaje podršku za ray tracing u Windows operativni sistem, tako da DirectX 12 Windows PC računari sada mogu raditi sa aplikacijama koje podržavaju ray tracing u realnom vremenu.

Ray tracing u realnom vremenu je revolucija za industriju video igara. On donosi nivo realističnosti koji daleko prevazilazi ono što je do sada bilo moguće postići tradicionalnim tehnikama renderinga.

Najpoznatiji studiji za razvoj video igara već rade na naslovima koji podržavaju ray tracing i realnom vremenu na NVIDIA GeForce RTX GPU-ovima. Tri blockbuster naslova će u najskorijoj budućnosti podržavati ray tracing: Battlefield V, Metro Exodus i Shadow of the Tomb Raider. Drugi developeri takođe su najavili podršku za NVIDIA RTX. 3DMark je takođe najavio i benchmark testove za naslove koji podržavaju ray tracing.

Uz Microsoftovu zvaničnu podršku za DXR sa najnovijim Windows 10 update-om, kao i sa GeForce RTX familijom Turing GPU-ova, PC gameri već sada mogu da se raduju prvom talasu next-gen naslova uz ray tracing tehnologiju.