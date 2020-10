Uz Samsung UHD televizore 12 meseci HBO GO licence

Gledanost televizije je ove godine porasla širom sveta, dok su servisi za strimovanje zabeležili izuzetan rast korišćenja u okolnostima kada gledaoci više vremena provode u svojim domovima a kućna zabava preuzima primat u slobodno vreme.

Kako bi građanima pružila nezaboravno iskustvo zabave, kompanija Samsung će za svaki kupljeni Samsung UHD televizor u periodu od 12. oktobra do 22. novembra, uručiti poklon vaučer za korišćenje HBO GO usluge. Kupce Samsung UHD televizora od 75 inča i više očekuje dvanaest meseci HBO GO zabave, dok su za modele od 65 inča predviđeni vaučeri u trajanju od devet meseci, odnosno, šest meseci ukoliko se korisnik opredeli za model sa dijagonalom od 55 inča.

Pored vrhunske Samsung UHD tehnologije, korisnicii će biti u prilici da uživaju u više od 300 serija, 850 filmova i mnoštvo crtanih filmova i premijera, među kojima su i najnovije HBO hit serije poput Vučjeg vaspitanja, Lavkraftove zemlje i Trećeg dana.

Za upotrebu poklon vaučera potrebno je registrovati kupovinu u roku od 14 dana od datuma izdavanja računa, a nakon aktivacije vaučera korisniku preostaje da uživa u bogatom izboru serija i filmova dostupnih na HBO GO servisu.

Samsung UHD televizori dolaze u 4K UHD rezoluciji koju karakterše četiri puta više piksela od rezolucije zastupljene kod standardnog FHD televizora, čime su zagarantovani jasnija i oštrija slika, ali i poseban doživljaj gledanja koji korisniku pruža osećaj učestvovanja u svakoj sceni. Zahvaljujući HDR opciji impresivan spektar boja prisutan je i u tamnim scenama.

Samsung UHD televizori oplemenjeni su i novim mogućnostima za povezivanje, unapređenim Smart Screen funkcionalnostima na bazi veštačke inteligencije, poput Adaptive Picture funkcije za još napredniji i pametniji kvalitet slike. Povezivanje pametnih telefona sa televizorom je dodatno pojednostavljeno Tap View opcijom uz koju je dovoljno prisloniti ova dva uređaja jedan drugom. Pored toga, Multi-View režim rada podrazumeva prikazivanje sadržaja sa mobilnog uređaja u jednom delu televizijskog ekrana, ostavljajući mogućnost istovremenog praćenja sadržaja sa više različitih izvora.