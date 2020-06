HONOR 9A i HONOR CHOICE bežične slušalice

Vodeći se sloganom „Power your Life, Live with HONOR” kompanija HONOR, predstavila je novi model pametnog telefona, HONOR 9A, sa pre-instaliranom App Gallery prodavnicom sa aplikacijama, HONOR CHOICE bežične slušalice, kao i brojne nadogradnje dostupne za nosive uređaje HONOR Magic Earbuds i HONOR Magic Watch 2.

HONOR 9A pametni telefon

Opremljen baterijom kapaciteta čak 5000 mAh, HONOR 9A predstavlja moćan uređaj koji korisnicima obezbeđuje i do 33 sata 4G poziva, 35 sati video reprodukcije, kao i do 37 sati korišćenja radija na samo jednom punjenju, za superiorno multimedijalno iskustvo. Uz težinu od samo 185 g i ivice debljine 9,04 mm, HONOR 9A predstavlja savršenog „partnera“ koji može da podnese intenzive korisničke navike od jutra do mraka, pri čemu ga karakteriše i atraktivan dizajn koji posmatrače neće ostaviti ravnodušnim.

Kada je u pitanju pravljenje fotografija, HONOR 9A poseduje sistem sa tri sočiva, koji se sastoji od glavnog senzora rezolucije 13MP, ultra-širokog senzora rezolucije 5MP, kao i senzora za detektovanje dubine rezolucije 2MP. Korisnicima je takođe omogućeno da uživaju i prirodnijem i lepšem izgledu panoramskih fotografija uz ultra-široku kameru koja pokriva ugao od čak 120°.

3 sočiva i ekran dijagonale 6,3 inča

Prednja strana pokrivena je krakterističnim FullView ekranom dijagonale 6,3 inča, sa selfi kamerom rezolucije 8MP koja je u stanju da napravi odlične fotografije, čak i u uslovima slabog osvetljenja. Uz memoriju od 3GB RAM i skladišni prostor kapaciteta 64GB, ovaj model telefona zadovoljiće potrebe većine korisnika, pri čemu mu se skladišni prostor može proširiti i do 512GB, pomoću microSD kartice, što je naročito korisno za ljubitelje fotografija, video snimaka i drugih multimedijalnih fajlova.

HONOR 9A pokreće Android 10 operativni sistem a opremljen je comes Huawei App Gallery prodavnicom aplikacija, i korisnicima pruža poseban ekosistem aplikacija i usluga kako bi im obezbedio pametnije i inovativnije korisničko iskustvo. Ne treba zaboraviti i na neprevaziđeno softversko iskustvo koje obezbeđuje Magic UI 3.1 korisnički interfejs. HONOR 9A (3GB + 64GB) biće dostupan u Srbiji krajem jula 2020. godine.

Budite aktivni i zdravi uz asortiman HONOR nosivih uređaja

Kako bi korisnici mogli da uživaju u izbalansiranom i zdravom načinu života, izuzetno je važno da vode računa o fizičkoj spremi, kao i da imaju adekvatnu motivaciju. Najnovjii asortiman HONOR nosivih uređaja kreiran je tako da olakšava korisnicima da prate svoje fitnes ciljeve i da vode računa o svom zdravlju, gde god da se nalaze.

100 režima treninga koje možete da istražite na HONOR MagicWatch 2 pametnom satu

Pored 15 pre-instaliranih režima za vežbanje, HONOR MagicWatch 2 pametni sat nedavno je dobio uanpređenje koje korisnicima omogućuje da biraju između dodatnih 85 specijalno kreiranih režima za treniranje koji se mogu grupisati u šest sportskih kategorija: ekstremni, slobodno vreme, fitnes, vodeni sportovi, sportovi sa loptom i zimski sportovi.

Bilo da su u pitanju ljubitelji popularnih sportova i vidova fizičke aktivnosti ili su, pak, fanovi ekstremnijih i manje popularnih aktivnosti, u mogućnosti su da maksimalno iskoriste potencijal svog HONOR MagicWatch 2 pametnog sata kroz značajno unapređen

broj specijalizovanih sportskih režima koji im pomažu da unaprede svoje rezultate i kondiciju.

HONOR Magic Earbuds sa novim režimom rada: Budite svesni o stvarima koje se dešavaju oko vas

Kada je reč o vežbanju, treba napomenuti da HONOR Magic Earbuds bežične slušalice poseduju hibridnu tehnologiju za aktivno poništavanje spoljašnje buke, koja korisnicima, uz postavku sa dvostrukim mikrofonom, omogućuje da budu fokusirani tokom intenzivnih treninga ili drugih sportskih aktivnosti.

Međutim, tehnologija poništavanja buke može se podešavati, tako da korisnici imaju mogućnost da aktiviraju novi režim rada, koji im pruža potpuno novo iskustvo[1] i omogućuje da budu svesni svog okruženja, bez potrebe za skidanjem slušalica. Kombinacija superiornog kvaliteta zvuka, izvanrednog poništavanja buke i zavidnoj autonomiji baterije, HONOR Magic Earbuds predstavljaju savršenog „partnera“ za gotovo svaku priliku.

HONOR CHOICE: Bežične slušalice koje imaju kapacitet za čak 24 sata neprekidne muzičke reprodukcije

Vodeći se strategijom da korisnicima obezbedi inovativne i visokokvalitetne uređaje, po pristupačnim cenama, kompanija HONOR sklopila je saradnju sa odabranim poznatim proizvođačima kako bi kreirala posebnu seriju pristupačnih i kvalitetnih uređaja, pod nazivom HONOR CHOICE. HONOR CHOICE serija predstavlja filozofiju kompanije u čijem fokusu je atraktivnost, dizajn, kvalitet i visoki standardi pri izradi uređaja.

Prvi uređaj iz HONOR CHOICE serije koji će biti dostupan na globalnim tržištima jesu bežične slušalice, pri čijoj izradi je korišćena kompozitna dijafragma debljine 7 mm, koja zvučnicima obezbeđuje dobar kvalitet zvuka i efikasno ublažava buku iz okruženja tokom poziva ili slušanja muzike. Pored toga, uz čak 24 sata autonomije baterije, ove slušalice bez problema mogu da zadovolje potrebe korisnika koji intenzivno razgovaraju ili uživaju u multimedijalnim iskustvima na svom telefonu.