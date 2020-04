HONOR MagicWatch 2 dobija nove napredne funkcije

Kompanija HONOR, jedan od vodećih tehnoloških brendova, objavila je danas da će najnoviji model pametnog sata, HONOR MagicWatch 2, sa novim paketom za ažuriranje sistema korisnicima ponuditi dve nove funkcije – praćenje SpO2 i ženskog ciklusa, putem OTA nadogradnje koja će biti dostupna od današnjeg dana.

Ova dva inovativna poboljšanja za praćenje zdravstvenih parametara omogućiće korisnicima izuzetan pregled njihovog opšteg zdravlja. HONOR MagicWatch 2 karakteriše radni kapacitet baterije i do 14 dana, a takođe je opremljen inteligentnim i dobro osmišljenim tehnologijama za praćenje kondicije i zdravlja, a dostupan je u dve različite veličine – 42 mm i 46 mm.

SpO2 monitor (zasićenost krvi kiseonikom)

SpO2 označava perifernu kapilarnu zasićenost kiseonikom, odnosno procenu količine kiseonika u krvi. SpO2 je ključni pokazatelj snabdevanja ćelija i tkiva kiseonikom. Ono što je vredno spomenuti je da je HONOR MagicWatch 2 jedini pametni sat u toj kategoriji koji ima SpO2 monitor, omogućuje korisnicima da prate nivo zasićenosti kiseonikom u krvotoku i da procenjuju kako se njihovo telo prilagođava tokom vežbanja ili na velikim visinama. To je zdravstveni „asistent“ koji im može nagovestiti da li je potrebno da smanje vežbanje ili potraže pomoć lekara.

Oksigenacija krvi

Oksigenacija krvi, koja se povećava tokom vežbanja ili drugih aktivnosti, neophodna je za snabdevanje energijom koja je mišićima potrebna da bi funkcionisali. Što je veći sadržaj kiseonika u krvi, bolji je metabolizam čoveka. Procenat zasićenosti kiseonikom između 90 i 100 odsto smatra se normalnim očitavanjem.

Ukoliko je rezultat ispod 89 odsto, to bi mogao biti znak slabe oksigenacije krvi što može dovesti do umora, pospanosti, tromosti, vrtoglavice, ubrzanog rada srca, smanjenja sposobnosti pamćenja i drugih problema. Tada je potrebno da smanjiti vežbe i možda dodatno istražiti i otkriti da li je to povezano sa neotkrivenim zdravstvenim problemom.

Praćenje komplentog zdravstvenog stanja

HONOR MagicWatch 2 može ponuditi povratne informacije o procentu kiseonika u krvi na ekranu, zajedno sa podacima o nadmorskoj visini, što je posebno korisno za sve one koji se bave planinarenjem, alpinizmom i drugim velikim ekspedicijama, kako bi pratili svoje zdravstveno stanje.

Dostupnost funkcije praćenja SpO2 razlikuje se u zavisnosti od tržišta i regiona. Praćenje SpO2 nije osmišljeno kao medicinski uređaj i nije predviđeno za dijagnozu, lečenje ili sprečavanje bolesti. Svi podaci i merenja koriste se samo za lične potrebe.