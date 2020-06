HONOR X10 – prvi 5G pametni telefon u svojoj X seriji

HONOR je danas najavio novi HONOR X10, prvi 5G pametni telefon iz X serije za kinesko tržište. HONOR X10 sadrži 5G 7nm Kirin 820 SoC koji podržava devet 5G frekvencijskih opsega i trostruko podešavanje kamere opremljene RYYB senzorom. Pametni telefon ima razmeru ekrana i tela od 92%, a isporučivaće se sa displejom sa brzinom osvežavanja od 90Hz i brzinom reagovanja na dodir od 180Hz za vrhunski doživljaj gledanja.

U Honoru počinje 5G era

HONOR X10 je opremljen kompletnom najnovijom tehnologijom HONOR-a i dobro je pozicioniran za eru 5G i obećava pružanje vrhunskih performansi u igrama i fotografijama korisnicima. Na događaju na kojem je predstavljen, Džordž Čao, predsednik HONOR-a, takođe je najavio da je ukupna globalna pošiljka serije HONOR X prešla 80 miliona jedinica i dobila nebrojena priznanja.

Dostupan online i kod glavnih prodavaca HONOR-a od 26. maja u kontinentalnoj Kini, HONOR X10 će biti dostupan u safirno plavoj, ponoćno crnoj, titanijum srebrnoj i vatreno narandžastoj boji. Cene počinju od RMB1899 za verziju 6GB + 64GB, RMB2199 za verziju 6GB + 128GB i RMB2399 za verziju od 8 GB + 128 GB.

Sveobuhvatna nadogradnja: Poboljšano 5G iskustvo sa 5G 7nm Kirin 820 čipsetom

Kao prvi 5G pametni telefon iz X serije, HONOR X10 je postavio lestvicu visoko za vodeće 5G iskustvo. Njegov 5G 7nm Kirin 820 čipset može da podržava i samostalne i nesamostalne režime i podržava devet frekvencijskih opsega 5G koji će pružiti širok spektar pokrivanja, omogućavajući da HONOR X10 ima stabilniju i pouzdaniju 5G povezivost. Opremljen pametnom antenom, HONOR X10 je u stanju da efikasno prima i šalje signale čak i kada se korisnik kreće između područja različite 5G pokrivenosti.

HONOR 5G laboratorija

Pre lansiranja telefona HONOR X10, HONOR je takođe najavio otvaranje HONOR 5G laboratorije. Prema predstavniku HONOR 5G laboratorije, kompanija je uložila preko 300 miliona RM u istraživanje i razvoj telefona HONOR X10, provela više od 500.000 radnih sati testirajući 5G mogućnosti pametnog telefona i obavila 250.000 probnih poziva na pametnom telefonu.

Sa HONOR X10 na Mont Everest

Kako bi obeležio šezdesetogodišnjicu istorijskog uspona na Mont Everest, HONOR je sarađivao sa kineskim nacionalnim planinarskim timom kako bi HONOR X10 postao pametni telefon za tim. Nacionalni planinari su se 11. maja popeli na Mont Everest noseći HONOR X10 i testirali njegove 5G mogućnosti na više od 6500 metara nadmorske visine. Rezultat je bio zapanjujući: HONOR X10 je zabeležio maksimalnu brzinu preuzimanja od 1617Mbps, dokazujući da je pametni telefon visokih performansi čak i u otežanim uslovima.

Dizajniran za ljubitelje igara: displej sa brzinom osvežavanja od 90 Hz

Čipset 5G 7nm Kirin 820, naslednik čipseta Kirin 810, poseduje inovativni osmojezgarski dizajn sa jednim A76 velikim jezgrom visokih performansi, tri izbalansirana A76 srednja jezgra i četiri energetski efikasna mala jezgra A55. Sa ovom konfiguracijom, čipset može da radi do brzine od 2,36GHz. Izgrađen na Da Vinci NPU arhitekturi Huawei-ja, 5G 7nm Kirin 820 čipset postiže vrhunske performanse i ultranisku potrošnju energije, što mu omogućava da bez problema i efikasno obavlja zadatke vezane za 5G i AI.

U cilju poboljšanja performansi telefona HONOR X10 u igrama, hardver pametnog telefona je prošao nekoliko optimizacija. Prvo, GPU HONOR X10 je Mali-G57 sa šest jezgara i ima Smart Cache (pametni keš) funkciju koja implementira fleksibilno prebacivanje resursa propusnog opsega radi smanjenja potrošnje energije. Pored toga, u poređenju sa poslednjom generacijom, HONOR X10 ima dodatnih šest antena. Konačno, HONOR X10 poseduje Kirin Gaming + 2.0 sa potpuno novom tehnologijom zakazivanja modulacije AI frekvencije koja postiže balans između performansi igara i potrošnje energije. Takođe je opremljen najnovijim GPU-Turbo-om za pružanje podrške visokih performansi za najpopularnije igre.

Ekran od 90Hz osvežavanja

Brzina osvežavanja HONOR X10 od 90Hz za njegov displej je dobitak za igrače koji žele da dožive glatko igranje igara. U poređenju sa većinom displeja na pametnim telefonima koji imaju osvežavanje od 60 Hz, HONOR X10 će imati znatno lakše skrolovanje i korisnici će imati manji umor očiju. Pored toga, HONOR X10 ima brzinu reagovanja na dodir od 180 Hz, značajno smanjuje zaostajanje dodira i ubrzava celokupno iskustvo. Konačno, HONOR X10 je opremljen baterijom od 4.300mAh koja podržava brzo punjenje od 10 V 2.25A, omogućavajući neprekidno korišćenje tokom celog dana.

RYYB senzor omogućava vrhunske noćne fotografije na telefonu HONOR X10

HONOR X10 sadrži trostruko podešavanje kamere od 40MP i najsavremeniji senzor slike koji je opremljen ekskluzivnim RYYB filterom koji povećava unos svetlosti za do 40%. Sa poboljšanjem osetljivosti na svetlost koju donosi RYYB, HONOR X10 može da podrži impresivne ISO standarde do 153.600. 5G 7nm Kirin 820 čipset ima ISP 5.0 koji podržava BM3D za smanjenje šuma na profesionalnom nivou, dok poboljšani AIS Super Night režim omogućava telefonu HONOR X10 da sintetiše slike sa više okvira i podrži ekspoziciju do 30 sekundi. Zajedno, ove nadogradnje će omogućiti telefonu HONOR X10 da snima ultrajasne noćne snimke sa povećanom svetlošću i boljim očuvanjem boje čak i u slabo osvetljenim okruženjima.

Kamera HONOR X10 takođe omogućava korisnicima da snimaju oštre slike čak i kada ima brzog kretanja. Kroz niz procesa optimizacije i AI, HONOR X10 je u stanju da sintetiše različite slojeve i kreira savršenu sliku. HONOR X10 takođe podržava 4K Ultra-HD mogućnosti snimanja video-zapisa. Što se tiče prednje kamere, HONOR X10 poseduje selfi kameru od 16MP. Zajedno sa poboljšanim AI mogućnostima, selfiji neće izgledati preterano obrađeno i više su prirodni.

Sjajno audio i vizuelno iskustvo

HONOR X10 ima rezoluciju ekrana od 2400 x 1800 i razmeru ekrana / tela od 92%, pružajući korisnicima nesmetan doživljaj gledanja. TÜV Rheinland-ov sertifikovani filter za plavo svetlo u telefonu HONOR X10 efikasno smanjuje štetnu plavu svetlost koju emituje ekran, smanjujući umor očiju za korisnike pametnih telefona. Komponente izgrađene po meri i HONOR-ov samostalno razvijeni algoritam optimizuju vidljivost ekrana pod jakom sunčevom svetlošću, predstavljajući svaki detalj sa optimalnom jasnoćom i oštrinom.

U audio delu, HONOR X10 je opremljen pojačalom koje je kreirao HONOR koje poboljšava kvalitet zvuka. U kombinaciji sa funkcijom Virtual 9.1 Surround Sound, korisnici se mogu prepustiti imerzivnom zvuku koji reflektuje bioskopsko okruženje.

Stalno promenljive nijanse na staklu telefona HONOR X10 nastaju zahvaljujući tehnologiji stakla u 21 sloju. Da bi se dopao mladima u svetu, HONOR X10 proizvodi se u safirno plavoj, ponoćnoj crnoj, titanijum srebrnoj i vatreno narandžastoj boji.

Magic UI 3.1 donosi tehnologiju i estetska poboljšanja u HONOR X10

HONOR X10 će biti unapred instaliran sa Android Magic UI 3.1 koji nudi estetski privlačan UX dizajn zajedno sa poboljšanjima softvera. Pomoću ove najnovije nadogradnje, korisnici mogu očekivati niz pametnih funkcija prilagođenih korisnicima, kao što su savršena veza između uređaja, saradnja na više ekrana i pametna putovanja. Korisnici takođe mogu da uživaju u najsavremenijoj nadogradnji u pametnoj kancelariji, fotografiji, performansama i sigurnosti.