Huawei i industrijski partneri zajednički objavljuju 5GDN @ Smart Grid White Paper

Kompanija Huawei, u saradnji sa ostalim članovima 5G Alijanse determinističkog umrežavanja (5GDNA), kao što su Kineska južna elektroenergetska mreža (China Southern Power Grid), Institut za planiranje i projektovanje Guangdong (Guangdong Planning and Designing Institute), Institut za globalno istraživanje energetike (Global Energy Internet Research Institute), Državna kompanija za električnu energiju iz Kingdaoa (State Grid Qingdao Electric Supply Company), Peking Sifang automatika (Beijing Sifang Automation), Korporacija NARI grupa (NARI Group Corporation), Kineska mobilna telefonija (China Mobile), Kineski telekom (China Telecom) i Kineski unikom (China Unicom), nedavno su objavili Beli papir 5GDN @ Smart Grid White Paper: Zahtevi, tehnologije i prakse.

Ovo označava prvu sveobuhvatnu analizu kako 5G determinističko umrežavanje (5GDN) osnažuje različite industrije kroz detaljna, kvantitativna tumačenja specifičnih slučajeva upotrebe. Beli papir ne samo da se bavi metodologijom ubrzavanja komercijalne upotrebe 5G pametnih mreža, već služi i kao referenca za operatore da unapred pripreme svoje mrežne mogućnosti, sa ciljem da obezbedi industrijski konsenzus o pametnim mrežama 5G, kao i polaznu osnovu za 5GDN zahteve elektroenergetske industrije u skladu sa zajedničkim naporima članova 5GDNA iz mrežnih korporacija, dobavljača terminala za električnu energiju, dobavljača aplikacija, sistem integratora, operatera telekomunikacija i dobavljača mrežne opreme.

Ovaj beli papir je predstavljen u seriji „5GDN industrijski beli papir“. Kvantitativno raspravlja o ključnim 5GDN zahtevima pametnih mreža koristeći specifične slučajeve, zasnovane na 5GDN 3D modelu, koji sadrži izdiferencirane mogućnosti, namensku mrežu i „uradi sam“ operacije. Ne samo da istražuje ključne tehnologije i rešenja koja mogu ispuniti ove ključne zahteve, već takođe analizira rezultate terenskog testa „Proof of Concept (PoC)“, sa ciljem da dokaže da je digitalna transformacija izvodljiva za pametne mreže i energetske Internet industrije.

Ova godina će biti prva godina pokretanja 5G business to business (B2B) usluga za komercijalnu upotrebu u Kini, promovisana 3GPP R16 standardima zajedno sa E2E standardima za mrežno seckanje donesenim od strane Kineskog udruženja za komunikacione standarde (CCSA), kao i izgradnja 5G samostalne (SA) mreže za tri glavna operatera u Kini. B2B usluge u velikoj meri razlikuju se od business to consumer (poslovnih do potrošačkih) (B2C) usluga po tome što im je potrebna deterministička mreža kako bi se osigurao kvalitet usluge u smislu latentnosti, džitera i stope gubitka paketa (PLR). Da bi se postigla takva mreža, 5GDN koristi tehnologije mrežnog seckanja i tehnologije višestrukog pristupa edž-računarstvu (Multi-access Edge Computing) (MEC) na osnovu tri odlike 5G mreže: poboljšani mobilni širokopojasni pristup (eMBB), ultra pouzdana komunikacija sa malom latentnošću (URLLC) i masivni mašinski tip komunikacije (Massive Machine-Type Communications) (mMTC). Ove odlike ispunjavaju osnovne zahteve u vezi dostupnosti usluga, sigurnosti, pouzdanosti i upravljanja elektroenergetskom industrijom, istovremeno dovodeći do novih, sveprisutnih, fleksibilnih i visokokvalitetnih tehnologija po niskoj ceni za pristupne mreže terminala elektroenergetskog komunikacionog sistema. Takve tehnologije će elektroprivredi omogućiti da prva iskusi komercijalnu upotrebu 5G B2B usluga.

Profesor Liu Jianming, direktor stručnog odbora za „tehnologiju i opremu pametnih mreža“ pri Centru za promociju razvoja industrije Ministarstva industrije i informacionih tehnologija (MIIT) u Kini, vođa D2-5G radnog tima CIGRE kineskog nacionalnog odbora i član Stručnog odbora 5GDNA izjavio je da je električna energija bitna grana nacionalne ekonomije i životnih prihoda ljudi. Dodao da je električna energija izuzetno osetljiva na latentnost mreže, džiter, sigurnosnu izolaciju, SLA / QoS, upravljanje i O&M. Stoga se otvara mogućnost da se vidi primena 5GDN u elektroenergetskoj industriji, kako bi se pokazalo kako 5G može da pokrene digitalnu transformaciju u nizu različitih industrija.

Od svog osnivanja u junu 2019, 5GDNA predvodi industriju privlačeći preko 100 članova posvećenih istraživanju tehnologije i razvoja pametnih mreža. Na osnovu 5GDN, alijansa je objavila više belih papira o industriji pametnih mreža i učestvovala u nizu saradnji koje su obuhvatale više industrija. Sva ova dostignuća stavljaju u prvi plan aplikacije 5GDN u pametnim mrežama koje se mogu videti u državnoj mreži i južnokineskoj elektroenergetskoj mreži, a takođe služe i kao ključna polazna tačka za pokretanje 3GPP R18 projekta po standardima 5G pametne mreže.

Kao jedinstvena mreža koja podržava izdiferencirane operacije, 5GDN će neizbežno postati značajna infrastruktura za podsticanje digitalne transformacije u svim sektorima, uključujući i elektroprivredu. Sarađujući sa novim informacionim tehnologijama, poput oblaka (cloud) i veštačke inteligencije, 5GDN će imati presudnu ulogu u realizaciji digitalnog, pametnog društva zasnovanog na 5G.