14.000 poziva Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu za tri godine od osnivanja

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, na svečanosti povodom obeležavanja tri godine Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu saopštila je da je taj Centar do sada primio više od 14.000 poziva, onlajn upita i prijava i organizovao 385 predavanja za skoro četiri i po hiljade učenika i pet hiljada roditelja.

Ona je navela da je najveći broj prijava onlajn ugrožavanja dece u oblasti visokotehnološkog kriminala i tiče se napada predatora i zloupotrebe ličnih podataka, zbog čega je posebno apelovala na decu za koju su ovom prilikom bila održana predavanja o onlajn zaštiti, da ne prihvataju komunikaciju sa nepoznatim osobama putem interneta i da ne dele svoje lične podatke i fotografije.

„Naša deca su, na žalost, na prvom mestu u Evropi prema procentu onih koji idu na sastanke sa osobama koje su upoznali na društvenim mrežama, i inače prednjače po korišćenju interneta i posebno društvenih mreža. Većina dece u Srbiji, 86%, koristi internet svakodnevno, a više od 30% prijavljuje onlajn uznemiravanje. Zbog toga je neophodno da ih zaštitimo od potencijalnih opasnosti kojih je u digitalnom okruženju sve više, uključujući i vršnjačko nasilje, takozvane igre izazova i stvaranje zavisnosti od interneta“, poručila je Matić.

„Ključna su prevencija i edukacija i to ne samo najmlađih korisnika, već i njihovih roditelja, staratelja i nastavnika, i u tom smislu Nacionalni kontakt centar će nastaviti da razvija svoje edukativne aktivnosti i saradnju sa drugim institucijama i nevladinim sektorom, bez kojih ne bismo uspeli da podignemo svest o potrebi za jačanjem digitalne bezbednosti i pismenosti najmlađih“, istakla je Matić.

Na svečanom otvaranju programa u Ustanovi kulture „Parobrod“ u Beogradu govorila je i državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dr Stana Božović, koja je najavila usvajanje Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, kao i novi Zakon o pravima dece.

Direktorka Unicefa u Srbiji Ređina de Dominićis istakla je značaj zaštite dece od digitalnog nasilja na globalnom planu i izrazila podršku aktivnostima Vlade Srbije i Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija u ovoj oblasti.

U okviru programa za učenike OŠ „Mihailo Petrović Alas“ u Beogradu održana je prezentacija Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, kao i predavanje Tatjane Đurašković, potpukovnice policije i šefice Odseka za suzbijanje nedozvoljenih i štetnih sadržaja na internetu u Odeljenju za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u Ministarstvu unutrašnjih poslova.

Aktivnosti i programe na planu zaštite dece na internetu predstavili su i partneri Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Šer fondacija, Unitas Fond, organizacija Save the children i Crveni krst Srbije.

Nacionalni kontakt centra za bezbednost dece na internetu osnovan je 27. februara 2017. godine pri Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, na osnovu Uredbe za bezbednost i zaštitu dece prilikom korišćenja informaciono komunikacionih tehnologija koju je Vlada Srbija usvojila na predlog tog Ministarstva.

Centar pruža savete i informacije o onlajn zaštiti najmlađih i prima prijave ugrožavanja bezbednosti dece i mladih na internetu, putem besplatnog poziva na broj telefona 19833, digitalne platforme „Pametno i bezbedno“ i društvenih mreža, kao i putem prezentacija koje organizuje u školama u Srbiji.