ActivTrades migrira svoju online platformu za trgovanje na IBM Cloud

Kompanija će na ovaj način povećati kapacitet trgovanja i brzinu usluge

Tehnologija danas značajno utiče na ekonomiju, pravnu regulativu i različite grane industrije, uključujući i industriju finansijskih usluga. Prošle godine, kompanija IDC je procenila da će banke i organizacije koje pružaju finansijske usluge u Evropi potrošiti oko 90 milijardi EUR na IT usluge i proizvode, kao i da će veliki deo ovih sredstava biti uložen u nove cloud tehnologije kao što su analitika i mobilne tehnologije

„Verujem da će ljudi i kompanije na pravi način iskoristiti ove tehnologije kako bi doneli što bolje poslovne odluke i postali još produktivniji. ActivTrades, kompanija za koju ja radim, jedna je od vodećih online Forex* brokera u finansijskoj industriji upravo zbog toga što smo ove nove trendove i tehnologije prepoznali kao veliku priliku za razvoj našeg poslovanja.“ izjavio je Saško Lazov, Global IT menadžer u kompaniji ActivTrades.

„Naša baza klijenata sada raste sve brže, što znači da mi moramo da izađemo u susret njihovim zahtevima i da obezbedimo brze, pouzdane, a u isto vreme i bezbedne usluge koje su profitabilne sa isplativom infrastrukturom.“ rekao je Lazov.

Prelazak na IBM Cloud

Kompanija ActivTrades svojim klijentima nudi trgovinsku platformu ActivTrader, kao i dva popularna rešenja za trgovanje: MetaTrader 4 i 5. Prošle godine kompanija je rešila da migrira svoje sisteme na IBM Cloud i potpisala je trogodišnji sporazum o IT uslugama. Danas su rešenja MetaTrader 4 i 5 kao i platforma ActivTrader u potpunosti na IBM Cloud-u.

Platforma koja se sada nalazi na cloud-u pomaže klijentima kompanije ActivTrades da u najkraćem roku pristupe ažuriranim podacima o računu, stanju akcija i da na još bolji način upravljaju svojim finansijskim portfelijem. IBM Cloud je otvorena i fleksibilna platforma koja je omogućila da rešenja MetaTrader 4 i 5 kao i ActivTrader platforma budu prilagođeni novom radnom okruženju. Rezultat toga je i razvijanje novih usluga uz pomoć kojih je moguće još brže obavljanje transakcija – sada je moguće izvršiti više od milion transakcija tokom jednog dana.

Ugovor između dve kompanije obuhvata i IBM tehnologiju i bezbednosne usluge.

„Saradnja sa kompanijom IBM nam pomaže da racionalizujemo operacije i obezbedimo brzu, bezbednu i efikasnu trgovinu sa više od 50 valutnih parova na Spot Forex tržištu, zajedno sa mnogim drugim proizvodima kao što su metali, nafta, kriptovalute. Nadamo se da ćemo uz poboljšane performanse, efikasnost i uz strateško raspoređivanje resursa za upravljanje podacima, uvek biti korak ispred i potpuno spremni za digitalnu budućnost koja dolazi.“ rekao je Lazov.