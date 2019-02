Ako je vaše dete na internetu 4 sata dnevno, šta ćete da uradite po tom pitanju?

Bezbednost dece na internetu svrstava se među najveće izazove savremenog društva. U potrazi za sistemskim rešenjima, više od 140 zemalja širom sveta svake godine početkom februara, kada se i obeležava Dan bezbednosti na internetu, predstavlja svoje rezultate pod krovnim sloganom „Zajedno za bolji internet“.

Ključna reč ovde jeste zajedno. Svakako, obaveza državnih institucija je da obezbedi sveobuhvatne mehanizme za sprečavanje vršnjačkog nasilja, zloupotreba na društvenim mrežama i ostale teže krivične akte poput vrbovanja i pedofilije. Ali bez podrške i usmeravanja u porodici, deca ostaju bez osnovnih, životnih shvatanja o internetu, koja su im potrebna za brojne nepredvidljive online izazove.

Sveprisutnost interneta u našim životima potvrđuju pomalo zastrašujuće brojke u istraživanjima tokom godina. Prema poslednjem, sprovedenom u Velikoj Britaniji, 65 odsto mladih tvrde da se osećaju odsečeno od sveta ukoliko nisu na mreži.

Kada se to uporedi sa rezultatom istraživanja kompanije Vip u Srbiji da se svako drugo dete starosti od 7 do 15 godina na internetu zadržava više od četiri sata dnevno, jasno je da metode poput zabrane interneta i oduzimanja telefona i kompjutera odavno više nemaju nikakvog smisla.

Edukativna platforma Bezbedni klinci pokrenuta je upravo zato – da bude mesto gde se nalazi kvalitetan sadržaj na temu bezbedne upotrebe interneta za decu i neophodnog roditeljskog digitalnog obrazovanja, kao i informacije o alatima i uređajima koji im u tome mogu pomoći. U izradi sadržaja za platformu učestvovali su stručnjaci Pedagoškog društva Srbije, i u rubrici Digitalni roditelji mogu se naći saveti i objašnjenja različitih situacija na društvenim mrežama, aplikacijama za dopisivanje, kao i korisni sajtovi. Podršku platformi pružilo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Važnost je prepoznala i iskusna mama i jedno od najprepoznatljivijih TV lica na našim prostorima, Nataša Miljković, koja i sama ističe da današnji tempo života ne ide na ruku roditeljima.

„Iskreno, mislim da je mamama i tatama otežavajuća okolnost što pored brojnih obaveza na poslu ne posvećuju dovoljno vremena razumevanju šta njihova deca zaista rade dok su na internetu. Ova platforma može da vam pomogne u tome da osnažite odnos sa vašim detetom, jer ćete dobiti prave instrukcije kako treba da reagujete i kako da zadržite to poverenje bez zadiranja u detetovu privatnost i ličnost. Digitalna edukacija mora da počne od mame i tate“, istakla je Miljković.