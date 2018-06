Alibabin servis za dostavu gradi logistički centar u Hongkongu

Alibabin servis za dostavu, Cainiao mreža, najavio je da će izgraditi logistički centar na Međunarodnom aerodromu u Hongkongu kako bi povećao svoje logističke kapacitete.

Ovaj servis i kompanija za dostavu robe YTO Ekspres će uložiti 1,53 milijardi američkih dolara u ovaj logistički centar. Centar će se prostirati na površini od 380.000 kvadratnih metara.

U maju ove godine, Cainiao je saopštio javnosti plan da planira da otvori pet logističkih centara u Aziji, Evropi i Srednjem istoku u cilju povećanja svoje globalne mreže za dostavu.