BeotelNet-ISP najavljuje promenu korisničkih IPTV paketa

U skladu sa stupanjem na snagu nove Standardne ponude Telekoma Srbije od 01.05.2018. godine,

koju je odobrila Regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge (RATEL),

kao i povećanjem troškova operatora za isporuku IPTV servisa preko xDSL tehnologije,

BeotelNet-ISP d.o.o. najavljuje promenu korisničkih IPTV paketa koji se pružaju preko ADSL tehnologije.

Počev od 24.05.2018. godine ukidaju se paketi kod korisnika bez Ugovorne obaveze, odnosno sa

Ugovorima čiji je period važenja neodređen:

ADSL IPTV Maxi 10

ADSL IPTV Maxi 10 DUO

Bundle ADSL 10 – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 10 – gratis IPTV UO24 tablet

Bundle ADSL 10 – gratis IPTV UO36

Bundle ADSL 10 + IPTV Arena

Bundle ADSL 10 + IPTV Arena i odrasli

Bundle ADSL 10 + IPTV Basic

Bundle ADSL 10 + IPTV Full

Bundle ADSL 10 + IPTV Odrasli

Bundle ADSL 10 Arena – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 10 Arena i odrasli – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 10 DUO – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 10 DUO – gratis IPTV UO36

Bundle ADSL 10 DUO + IPTV Arena

Bundle ADSL 10 DUO + IPTV Basic

Bundle ADSL 20 – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 20 – gratis IPTV UO36

Bundle ADSL 20 – gratis IPTV UO36 MiFi

Bundle ADSL 20 + IPTV Arena

Bundle ADSL 20 + IPTV Basic

Bundle ADSL 20 + IPTV Full

Bundle ADSL 20 + IPTV Odrasli

Bundle ADSL 20 Arena – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 20 DUO – gratis IPTV UO24

Bundle ADSL 20 DUO – gratis IPTV UO36

Bundle ADSL 20 DUO – gratis IPTV UO36 mifi

Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Arena

Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Arena i odrasli

Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Basic

Bundle ADSL 20 DUO + IPTV Full

ADSL Maxi 10 + IPTV Mini Basic

kao i svi ostali paketi koji sadrže uslugu ADSL interneta i pratećih servisa za korisnike bez Ugovorne obaveze na nalogu.

Postojećim korisnicima, koji imaju aktivan jedan od gore navedenih paketa, počev od 24.06.2018. godine

biće aktiviran Arena Start paket, po ceni od 2.390 dinara mesečno, bez ugovorne obaveze.

Sve ostale doplatne usluge i pakete možete aktivirati po aktuelnom cenovniku.

Ukoliko se do 24.06.2018. godine korisnik ne izjasni u vezi sa novom ponudom, BeotelNet će nastaviti da pruža uslugu pod novim uslovima.