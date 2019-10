Besplatne obuke WEB dizajna za Romkinje

Danas je u Novom Sadu počela besplatna obuka za WEB DEVELOPMENT / WEB DIZAJN koja ima za cilj da pet polaznica romske nacionalnosti osposobi da naprave kompletnu internet prezenciju nekog biznisa.

U okviru programa “Povratak u nove šanse“ koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, realizuje se i projekat “Podsticanje samozapošljavanja Romkinja povratnica u Srbiju i drugih ranjivih grupa“u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije. Tokom jula, avgusta i septembra, u Novom Sadu, Beogradu i Pirotu su, u okviru ovog projekta, sprovedene obuke “Kako da postanem preduzetnica” i “Kako da postanem maserka”, koje je pohađalo preko 90 polaznica.

Za obuku o web developmentu je od 20 prijavljenih žena iz cele Srbije, odabrano pet Romkinja visokog obrazovanja (iz Novog Sada, Beograda, Subotice, Žablja i Niša), izuzetno motivisanih da postojeće znanje rada na računaru podignu na viši nivo.

Obuka se održava u prostorijama novosadskog preduzeća Saint Di, čija je vlasnica i članica Udruženja poslovnih žena, Dragana Čalija, prepoznala potrebu konstantnog učenja i usavršavanja kao bitan deo ličnog i profesionalnog napretka. Obuka se bazira na WordPress platformi, koja je odabrana zbog svoje jednostavnosti korišćenja. Ova platforma je izuzetno popularna jer omogućava i ljudima koji nisu iz struke da naprave prezentabilna web rešenja. Uz savete pri odabiru odgovarajućih slika i fontova, polaznice će biti upućene kako da rasporede informacije na sajtu i kako da prilagode sajt za mobilne uređaje. Fokus prva tri dana obuke je na razumevanju kako funkcioniše WordPress platforma uz korišćenje tema koje olakšavaju pravljenje sajta. Uv id u p raktičnu primenu stiče se korišćenjem primera, kroz simulaciju procesa rada koji se koriste u izradi sajta.

Preduzeće Saint Di se bavi razvojem softverskih rešenja (sopstvenih – u oblasti digitalizacije nabavki, i po porudžbini). Osim Operations Manager-a kompanije Saint Di, Jovane Čenejac Stašuk, koja će voditi obuku, ceo kolektiv je spreman da polaznicama odgovori na pitanja koja se tiču i ostalih segmenata poslovanje IT kompanije.