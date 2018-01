Biometrijska autentifikacija postaje standard od aprila 2019. godine

Kompanija Mastercard objavila je danas da će potrošači od aprila 2019. godine moći da koriste biometrijsku tehnologiju, kao što su očitavanje otiska prsta ili prepoznavanje lica, kao način za identifikaciju kada plaćaju svojim Mastercard karticama.

Veća dostupnost biometrijskih opcija na tabletima i pametnim telefonima i novi regulatorni okvir u EU koji zahteva snažnije mehanizme za autentifikaciju potrošača predstavljaju jasne pokazatelje da je došlo vreme da se opcije za biometrijsku autentifikaciju korisnika prilikom obavljanja digitalnih plaćanja sprovedu u praksi.

Ogromna većina potrošača – 93% njih – više voli da koristi biometrijska rešenja od lozinki prilikom potvrđivanja svojih plaćanja, a kako je nedavna studija koju je Mastercard sproveo sa Univerzitetom u Oksfordu, 92% bankara želi da usvoji biometrijska rešenja. Banke su takođe prijavile da kada se koristi biometrijska autentifikacija, potrošači su spremniji da završe kupovinu – stopa prekinutih kupovina se smanjuje za čak 70% u poređenju sa drugim metodama kao što su jednokratne šifre poslate preko SMS-a, što ukazuje da značajno poboljšanje korisničkog iskustva.

„Biometrijske tehnologije savršeno odgovaraju očekivanjima potrošača da obavljaju napredna i sigurna plaćanja, u skladu sa sve većim nivoom korišćenja digitalnih rešenja u svakodnevici. Ova tehnologija može značajno da koristi potrošačima, trgovcima i bankama time što unapređuje iskustvo kupovine i bolje štiti svaku transakciju. Naša liderska pozicija u oblasti biometrijskih tehnologija predstavlja dokaz sposobnosti da se prilagodimo očekivanjima potrošača i novim situacijama koje donosi svakodnevica“, izjavio je Havijer Perez, predsednik kompanije Mastercard Europe.

Postojeće metode za potvrdu identiteta korisnika prilikom onlajn kupovine mogu da dovedu do prekida kupovine ukoliko je taj proces složen ili oduzima previše vremena. Jedan od načina da se reši taj problem je da se prestane sa oslanjanjem na ono što potrošač zna (šifre) i šta ima (kartica ili pametni uređaj) i da se pređe na ono ko je potrošač zapravo (biometrija).

Kompanija Mastercard već godinama podstiče razvoj biometrijske tehnologije u plaćanjima i za cilj ima poboljšanje korisničkog iskustva i povećanje stepena sigurnosti kako u onlajn, tako i u oflajn okruženju.

Rešenje Mastercard Identity Check, koje je već dostupno u 37 zemalja širom sveta, je rešenje za autentifikaciju koje omogućava pojedincima da koriste biometrijsku identifikaciju putem otiska prsta ili skeniranja zenice ili lica kako bi potvrdili svoj identitet putem mobilnog uređaja tokom onlajn kupovine ili obavljanja bankovnih aktivnosti. Ovo rešenje značajno ubrzava iskustvo digitalnog plaćanja i povećava sigurnost dok istovremeno smanjuje stopu odustajanja od kupovine.

Prelazak na biometrijsku tehnologiju je deo nove strategije kompanije Mastercard da pomogne bankama, trgovcima i partnerima da spreče prevare i poboljšaju korisničko iskustvo u novom digitalnom okruženju. Takođe, veće korišćenje biometrije je u skladu sa novim regulatornim zahtevima za snažnijom autentifikacijom korisnika koju je postavila PSD2 regulativa i koja za cilj ima glatko korisničko iskustvo i smanjenje neopravdano odbijenih transakcija. Na taj način, kompanija Mastercard će pomoći svojim partnerima ne samo da budu usklađeni sa zahtevima nove PSD2 regulative, već i da bolje optimizuju iskustvo plaćanja za svoje korisnike.