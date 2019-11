Black Friday: onlajn kupci suočeni sa povećanim sajber pretnjama, napadi na sajtove e-trgovine povećani za 15%

Novi izveštaj kompanije Kaspersky pokazuje da kako Black Friday postaje sve popularniji, sve je verovatnije da će onlajn kupci postajati žrtve sajber napada. Broj napada na sajtove e-trgovine usmerenih direktno na kupce porastao je za 15% u odnosu na prethodnu godinu – dok je Amazon najavio dodatnu nedelju ponuda u susret velikom danu, šireći okruženje pretnji.

Black Friday je postao najveći godišnji potrošački praznik, s obzirom na to da 95% potrošača danas zna za ovaj dan. Dok su ranije kupci išli direktno u prodavnice za Black Friday, a zatim kupovali onlajn za Cyber Monday – koji je pokrenut 2005. godine – zbog pada popularnosti kupovine u prodavnicama, kupci sada sve češće kupuju putem interneta. Cifre koje je otkrio sajt Black Friday Global pokazale su da je prošle godine samo 12% kupaca obavilo svoje kupovine za Black Friday isključivo u prodavnicama. Povećanje broja maloprodajnih aplikacija i ranih ponuda kojima je moguće pristupiti iz udobnosti doma ohrabrio je kupce da šoping u potpunosti obavljaju putem interneta, pri čemu 56% preferira kupovinu onlajn u poređenju sa kupovinom u prodavnicama, a 55% ljudi sada koristi pametne telefone da obavi kupovinu tokom Black Friday vikenda. Ovaj porast onlajn kupovine, u kombinaciji sa povišenim – i produženim – šoping periodom znači i više vremena za sajber napade.

Novi izveštaj kompanije Kaspersky ističe povećanu opasnost po potrošače tokom ovih godišnjih šoping dana, gde je verovatnoća finansijskih fišing napada veća za 24% u poređenju sa prosečnom vrednošću tokom godine. U nadi da će potrošači postati manje oprezni tokom portage za dobrim ponudama, hakeri pojačavaju svoje aktivnosti, i gotovo stotinu potrošačkih sajtova e-trgovine i mobilnih aplikacija postaju meta malicioznih aktivnosti.

Prema nalazima stručnjaka kompanije Kaspersky, u prva tri kvartala 2019. godine, petnaest porodica finansijskih malvera ciljalo je korisnike popularnih brendova. Ove godine, pored već poznatih bankarskih porodica kao što su Zeus, Betabot i Cridex Gozi, kompanija Kaspersky je takođe identifikovala dva nova mobilna bankara, Anubis i Gustuff. Hakeri ciljaju brendove e-trgovine u lovu na korisničke podatke poput onih za logovanje, šifri, brojeva kartice, telefonskih brojeva itd. Zaplenjuju podatke žrtava presretajući unosne podatke na ciljanim sajtovima, modifikujući sadržaj onlajn stranica, i/ili preusmeravajući posetioce na fišing stranice – što ukazuje na to da kupci moraju biti naročito oprezni, a prodavci bi trebalo da ih čuvaju bezbednim.

„Kako se približavaju Black Friday i Cyber Monday, kupci moraju biti obazrivi. Ovo je praktično sezona lova za sajber kriminalce koji vrebaju kako bi od žrtava ukrali lične podatke, brojeve kartica ili podatke o bankovnom računu.“

„Kako su finansijske prevare stalno u porastu, ljudi moraju biti uvereni da će njihovi podaci i lične informacije biti bezbedne, inače će postati manje skloni onlajn kupovini. U ovom slučaju preduzeća takođe moraju da odigraju svoju ulogu, povlačeći se i ponovo procenjujući svoje IT bezbednosne strategije kako bi osigurali postojanje plana bezbednosti koji obuhvata: edukaciju zaposlenih, najbolju odbranu za zaštitu od napada i najpouzdanije alate za detekciju pretnji nultog dana. Postoje takođe jednostavni koraci koje potrošači mogu da prate kako bi sprečili to da Black Friday postane najopasnije vreme u godini“, izjavio je Dejvid Em (David Emm), glavni bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky.

Pre nego što se zanesu sa Black Friday ponudama, kupci mogu da testiraju svoje znanje o bezbednosti uz pomoć novog interaktivnog alata kompanije Kaspersky. Kompanija Kaspersky takođe preporučuje sledeće korake kako biste ostali bezbedni – ili očuvali potrošače bezbednim – kada je reč o kupovini putem interneta:

Ukoliko ste potrošač

· Uložite u snažno sajberbezbednosno rešenje kako biste zaštitili sve svoje uređaje kada kupujete onlajn.

· Izradite rezervnu kopiju svojih podataka kako biste izbegli da vaši lični podaci budu izgubljeni ukoliko postanete meta sajber napada.

· Redovno ažurirajte Windows i druge aplikacije

· Koristite jedinstvene, kompleksne šifre za svaki onlajn nalog. Ukoliko vam se to čini komplikovanim, neka menadžer šifri bude vaša prva kupovina za Black Friday.

· Budite naročito oprezni kada koristite mobilni telefon za onlajn kupovinu. Skraćene URL adrese, koje se često koriste jer su pogodnije za telefone, mogu sakriti činjenicu da vode ka rizičnim sajtovima. Ukoliko morate da obavite transakciju, isključite Wi-Fi i koristite mobilne podatke. U suportnom sačekajte dok ne budete ponovo na sigurnoj mreži.

· Izbegavajte kupovinu na veb-sajtovima koji deluju sumnjivo ili neispravno, bez obzira koliko dobro deluju njihove ponude za Black Friday.

· Nemojte da klikćete nepoznate linkove koje dobijate putem mejla ili poruka na društvenim mrežama, čak i od ljudi koje poznajete, osim ukoliko ste očekivali poruku.

· Razmislite koliko novca želite da potrošite na onlajn nalog za transakcije i nikad ne prekoračujte taj limit.

· Smanjite količinu novca koju imate na bankovnom i onlajn nalogu, ili koristite pripejd karticu za onlajn plaćanje. Što je veća količina novca, više možete izgubiti u slučaju prevare.

· Ograničite broj pokušanih transakcija na vašoj kreditnoj kartici.

· Uključite i uvek koristite dvofaktorsku autentikaciju (verifikovana od strane Visa, MasterCrd Secure Code, itd.)

Ukoliko ste onlajn brend ili trgovac

· Koristite proverenu uslugu plaćanja i redovno ažurirajte vaš softver za onlajn trgovinu i plaćanje. Svako novo ažuriranje može sadržati ključne zakrpe koje će učiniti sistem manje ranjivim za sajber kriminalce.

· Koristite namenska IT i sajberbezbednosna rešenja da zaštitite vaše preduzeće i potrošače.

· Obratite pažnju na lične informacije koje koriste potrošači koji kupuju od vas. Koristite rešenja za sprečavanje prevara koja možete prilagoditi vašoj kompaniji i profilima vaših potrošača.