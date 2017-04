Čak 22 odsto korisnika pokriva veb kameru zbog privatnosti

Kako bi zaštitili svoju privatnost, mnogi paranoični korisnici primenjuju različite metode kako bi sklonili svoje poverljive podatke od radoznalih očiju u današnjem onlajn svetu, uključujući i sakrivanje njihovog računara. Ipak, brojna istraživanja kompanije Kaspersky Lab ukazuju na to da je nedovoljan broj korisnika svestan rizika, a da oni koji su svesni, koriste pogrešne metode kako bi ostali bezbedni na internetu.

Istraživanje ukazuje na činjenicu da internet korisnici praktikuju različite metode kako bi zadržali svoju privatnost. Jedan od pet korisnika (22 odsto) priznao je da pokriva veb kameru kako bi zaštitio svoju privatnost. Iako to jeste korisno, važno je da korisnici razumeju da pokrivanjem veb kamere ne mogu sprečiti presretanje audio signala i zaštititi se od hakera i zlonamernih grupa koji žele da ih prisluškuju.

Više od četvrtine internet korisnika (27 odsto) čuva svoje poverljive podatke na uređajima koji nemaju pristup internetu, vodeći se pogrešnim razmišljanjem da će im na taj način bezbednost podataka biti zagarantovana. Međutim, iako je ova teorija zasnovana na logičkom razmišljanju, i od ključnog je značaja za obezbeđivanje rezervnih kopija podataka od posledica ransomware napada, moguće je zaraziti uređaj i bez prisustva internet konekcije, preko inficiranog mobilnog telefona ili USB uređaja.

Otprilike 19 odsto ispitanika priznalo je da izbegava veb stranice kao što su Google i Facebook, zato što tu mogu biti prikupljani njihovi lični podaci, uprkos činjenici da je danas standardna praksa za skoro sve veb stranice da prate ponašanje korisnika i prikupljaju određene podatke o njima.

Pored toga, 8 odsto paranoičnih ispitanika priznalo je da kriju svoje računare od drugih ljudi, iako im to neće pomoći da se zaštite od internet pretnji. Otprilike 7 odsto njih takođe je izjavilo da prilikom onlajn transakcija često po nekoliko puta unosi i briše broj kreditne kartice kako bi zbunili viruse, uprkos činjenici da malver programi, naročito programi za krađu lozinki, ne mogu biti zbunjeni na ovaj način.

I dok neki koriste ekstremne, ali neadekvatne metode, statistički podaci ukazuju na to da ostali internet korisnici nemaju razvijenu svest o sajber pretnjama. Samo 20 odsto ispitanika izjavilo je da misli da mogu biti meta onlajn napada, dok je 21 odsto njih izjavilo da smatra da im bezbednosna rešenja nisu potrebna, što dovodi u pitanje njihovu obazrivost na internetu i sposobnost da se zaštite od napada.

Dejvid Em (David Emm), glavni bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky Lab izjavio je: „Ovi rezultati ukazuju na postojanje dva ekstrema – sa jedne strane imamo ljude koji misle da će moći da zaštite svoje podatke ako, na primer, sakriju svoj računar. Međutim, sa druge strane imamo ljude koji i dalje ne preduzimaju osnovne mere bezbednosti kada su na internetu. Ljudi moraju da povećaju svest o sajber pretnjama – uz bezbednosna rešenja koja su nam danas dostupna, možete se zaštititi od sajber pretnji bez ekstremnih napora, kao što je sakrivanje računara”.

Korisnici se mogu zaštititi od onlajn pretnji bez potrebe za primenom ekstremnih ili neadekvatnih metoda. Kaspersky Internet Security, na primer, može da obezbedi korisnike bez prevelikog uticaja na njihove digitalne živote. Opcija Webcam Protection za Mac i Windows računare može da sačuva njihovu privatnost, dok specijalizovane opcije za sprečavanje prikupljanja korisničkih podataka, kao što je funkcija Private Browsing, mogu da pomognu korisnicima koji žele da izbegnu prikupljanje njihovih podataka, tako što će onemogućiti slanje korisničkih podataka ka internet saobraćaju.

Možete proveriti koliko ste obazrivi na internetu na sledećoj stranici: https://blog.kaspersky.com/cyber-savvy-quiz/.