Čarli Kindl, tvorac Amazon Echo i Alexa virtuelnog sistema, gost Beograda

Čarli Kindl, jedan od lidera u oblasti razvoja Smart Home tehnologije, održao je predavanje o budućnosti IoT uređaja u Beogradu. Tvorac Amazon Echo i Alexa virtualnog asistenta, razgovarao je sa domaćim IT stručnjacima o mogućnostima i trendovima u ovoj oblasti.

Predavanje „Budućnost IoT uređaja u pametnom domu“ (The Future of IoT Devices in the Home) organizovala je kompanija Control4, u kojoj je Čarli Kindl od nedavno preuzeo vodeću ulogu u razvoju uređaja i servisa.

Prema rečima gospodina Kindla, Smart Home tehnologija polako pronalazi put u domove širom sveta, a zahvaljujući inovacijama u IoT, svakodnevne aktivnosti poput podešavanja intenziteta osvetljenja, regulisanja temperature i kontrolisanja ulaznih vrata sada je moguće izvršiti putem mobilnog telefona ili glasovnom komandom. Korisnici automatizaciju kuće uglavnom započinju implementacijom Smart Home tehnologije sa ciljem kontrole osvetljenja i multimedija. Ova tehnologija prevazilazi domen zabave i može se primeniti u svakoj prostoriji doma, čineći ga praktičnijim i pametnijim.

„Izuzetno sam zadovoljan što sam bio u prilici da prisutnima predstavim naše viđenje IoT. Nadam se da sam im uspešno preneo naša znanja i upoznao ih sa najmodernijim dostignućima i proizvodima kompanije Control4. Posebno sam ponosan na činjenicu da naš tim u Beogradu stalno raste i zbog toga pozivam sve zainteresovane stručnjake da nam se pridruže i postanu deo naše kompanije“, izjavio je gospodin Kindl.

Gospodin Kindl dodao je i da je prilikom odluke o automatizaciji doma podjednako važno voditi računa o instalaciji pouzdanog i bezbednog sistema, ali i o mrežnim uređajima koji su osnova svakog pamentnog doma. Usavršavanje i integracija ova dva elementa upravo su u fokusu kompanije Control4.

Kompanija Control4 je globalni lider u razvoju tehnologije i Smart Home koncepta. Osnovana je 2003. godine sa ciljem da pojedinačnim korisnicima, hotelima i preduzećima ponudi automatizovana rešenja zahvaljujući kojima je moguće kontrolisati veliki broj uređaja. Sedište kompanije je u Solt Lejk Sitiju, SAD (Salt Lake City, USA), a jedan od brojnih razvojnih centara kompanije nalazi se u Beogradu. Rešenja kompanije Control4 dostupna su u preko 80 zemalja.