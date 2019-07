Da li su vaše lozinke bezbedno sačuvane?

Upotreba malvera dizajniranih za prikupljanje digitalnih podataka korisnika – poznatih kao kradljivci lozinki – značajno je porasla tokom 2019. godine. Prema podacima kompanije Kaspersky, broj korisnika koje su kradljivci ciljali je dostigao vrhunac od 940.000 u prvoj polovini 2019. godine, dok je taj broj u istom periodu 2018. godine bio nešto manji od 600.000.

Password Stealing Ware (PSW) je glavno oružje koje sajber kriminalci koriste kako bi ugrozili privatnost korisnika. Ovaj zlonamerni tip softvera preuzima podatke direktno od veb-pretraživača korisnika koristeći različite metode. Često su ove informacije osetljive i uključuju pristupne detalje za onlajn račune, kao i finansijske informacije – kao što su sačuvane lozinke, podaci za automatsko popunjavanje i sačuvani detalji platne kartice.

Osim toga, neke porodice ove vrste malvera dizajnirane su da ukradu kolačiće pretraživača, korisničke datoteke sa određene lokacije (na primer, desktopa korisnika), kao i datoteke aplikacija za razmenu poruka.

Tokom proteklih šest meseci, kompanija Kaspersky je otkrila visok nivo aktivnosti kradljivaca u Evropi i Aziji. Malver je najčešće ciljao korisnike u Rusiji, Indiji, Brazilu, Nemačkoj i SAD-u.

Jedan od snajrasprostranjenijih Trojanaca kradljivaca bio je multifunkcionalni Azorult, otkriven na računarima više od 25% svih korisnika koji su se susreli sa malverom PSW tipa u posmatranom periodu.

„Savremeni korisnici su sve aktivniji na internetu i razumljivo je da se oslanjaju na internet kako bi obavljali svakodnevne poslove. Ovo popunjava njihove digitalne profile sa sve većim brojem podataka i detalja i čini ih unosnom metom za kriminalce jer se mogu naknadno monetizovati. Bezbednim čuvanjem lozinki i kredencijala, korisnici mogu da koriste svoje omiljene onlajn usluge i da budu sigurni da njihovi podaci neće biti ugroženi. Ovo bi trebalo da bude podržano i instalacijom bezbednosnog rešenja, jer nikada ne možete biti previše oprezni“, kaže Aleksandar Eremin (Alexander Eremin), bezbednosni istraživač u kompaniji Kaspersky.

Kompanija Kaspersky preporučuje korisnicima da slede ove savete kako bi osigurali bezbednost svojih lozinki i drugih kredencijala:

Nemojte deliti lozinke ili lične informacije s prijateljima ili porodicom, jer ih oni nesvesno mogu učiniti podložnim malveru. Nemojte ih objavljivati na forumima ili društvenim mrežama.

Uvek instalirajte ažuriranja i zakrpe proizvoda kako biste obezbedili zaštitu od najnovijih malvera i pretnji.

Počnite da koristite pouzdano bezbednosno rešenje kao što je Kaspersky Password Manager koji je dizajniran da bezbedno čuva lozinke i lične podatke, uključujući pasoše, vozačke dozvole i bankovne kartice.