DDoS napad može koštati i više od 2 miliona dolara

Finansijske štete DDoS (Distributed Denial of Service) napada, trenutno su u porastu, i iznose više od 120.000 dolara za mala i srednja preduzeća, a za kompanije i do 2,3 miliona dolara u proseku, Ogromna cena takvih incidenata, kao i veliki gubitak isplativih poslovnih prilika koji je povezan s napadima, pokazuje da su organizacije manje nego ikada u mogućnosti da sebi priušte ranjivost na napade, a da ne pretrpe ozbiljan udar na svoje finansije.

Istraživanje o IT rizicima u 2017. godini * kompanije Kaspersky Lab, pokazuje da je prosečan trošak jednog DDoS napada, dramatično porastao u toku prethodne godine. Bilo da su rezultat pojedinačnog incidenta ili kao deo višeslojnog sajber napada, finansijski troškovi rešavanja DDoS napada sada su više od 123.000 dolara za mala i srednja preduzeća, u poređenju sa 106.000 u 2016. godini. Za veće kompanije, cifra je porasla za više od pola miliona dolara – od 1,6 miliona u 2016. do 2,3 miliona u ovoj godini. Rastući troškovi ovih napada, uporedo s neprocenljivim udarcima po kompaniju kao što su reputaciona šteta, poremetila je mnoge organizacije.

Kada se radi o finansijskom slomu usled samostalnog ili višeslojnog DDoS napada, većina organizacija (33 odsto), navela je da su troškovi izazvani odbranom od napada i ponovnim uspostavljanjem servisa najveći finansijski teret, dok je četvrtina (25 odsto), kao najveći teret navela novac investiran u neki sistem za zaštitu od napada. Još 23 odsto kompanija navelo je da se gubitak poslovnih i prodajnih prilika dogodio kao rezultat napada, dok je 22 odsto navelo gubitak reputacije među klijentima i partnerima kao još jednu, indirektnu posledicu napada.

Uprkos finansijskim rizicima, samo 19 odsto organizacija uzelo je u razmatranje upotrebu anti-DDoS rešenja specijalozovanih da zaštite kompanije od napada. Za 20 odsto kompanija koje ne koriste ovakve mere predostrožnosti, izgovor je da rizik od napada ne opravdava cenu ovakvih rešenja. Ipak, naše cifre pokazuju da je cena njihove zaštite skromna u odnosu na cenu napada. Na primer, cena jednog anti-DDoS rešenja može biti oko 15.000 dolara godišnje za mala i srednja preduzeća i oko 50.000 dolara za kompanije – što je mnogo manji trošak od onoga kakav bi bio kad bi došlo do napada.

„DdoS napadi, bilo da su samostalni ili kao deo grupnog napada, mogu koštati organizaciju hiljade, ako ne i milione dolara – i to ako ne uračunamo štetu po reputaciju i gubitak klijenata koji takođe mogu biti rezultat. Zbog toga je preventivno investiranje u mere zaštite mudar potez"

