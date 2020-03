DIDS2020: Najviše srpskih preduzeća bira .RS domen

Koji je osnovni motiv srpskih preduzeća za registraciju naziva domena, kako i zašto biraju domene, koliko dugo imaju nazive domena svojih preduzeća samo su neka od pitanja na koje je odgovorilo nedavno sprovedeno istraživanje tržišta o prisustvu srpskih mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća na internetu. Istraživanje je sprovedeno za potrebe Registra nacionalnog internet domena Srbije (RNIDS), a obuhvatilo je gotovo 400 preduzeća iz cele Srbije.

Najveći procenat ispitanika, njih 69%, ima registrovan naziv .RS domena, dok se 35% odlučilo za generički .com (određeni broj preduzeća ima oba). Čak 96% ispitanika prepoznaje .RS kao domen koji je dodeljen Srbiji. Prilikom izbora domena pozicija u pretragama je najvažniji kriterijum za donošenje odluke, što automatski daje prednost nacionalnom domenu koji Gugl u lokalnim pretragama bolje rangira.

Razmena elektronske pošte sa sopstvenog naziva domena izuzetno je važna srpskim preduzećima, te njih 78% navodi elektronsku poštu kao primarni razlog za registraciju naziva domena, dok je drugi najzastupljeniji povod, postavljanje sajta i informacija o firmi, prisutan kod 72% preduzeća.

Najveće firme su veterani u domaćem domenskom prostoru, jer imaju registrovane nazive domena duže od 10 godina, dok su nazivi domena mikro preduzeća prosečno „stari“ jednu do tri godine.

Detaljna analiza istraživanja o poslovnom prisustvu i prikaz „internet navika“ srpskih preduzeća biće predstavljena na Konferenciji DIDS 2020 (Dan internet domena Srbije). Istraživanje će poslužiti kao odličan uvod u treći blok konferencije u kom će troje vlasnika preduzeća govoriti o tome kako se tradicionalni modeli poslovanja menjaju sa promenama koje donosi internet, koje usluge su moguće zahvaljujući internetu i kako su prevazišli neke probleme u razvoju svojih proizvoda i usluga. U trećem bloku konferencije koji moderira Milica Čalija, vlasnica brenda Anđeli, govoriće Žaklina Nedeljković, vlasnica mobilne ambulante Mobilna sestra, Marija Slović, vlasnica prodavnice Domaccini i Dragan Fras, vlasnik brenda Mingle.

DIDS se održava 19. marta u hotelu Metropol Palas u Beogradu. Prisustvo konferenciji je besplatno, ali je registracija obavezna zbog ograničenog broja mesta. Prijava posetilaca na sajtu dids.rs i дидс.срб je u toku, a traje do popune kapaciteta sale. Da bi se registrovali, posetiocima je potrebna adresa e-pošte na .rs ili .срб domenu, ili nekom od regionalnih nacionalnih domena.