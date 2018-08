Digitalne platforme nekad i sad: Weekend otkriva kako zadovoljiti potrebe čitalaca portala

Pisani mediji nekada su na svojim internet portalima objavljivali gotovo isti sadržaj kao i u svojim novinama. Danas digitalne platforme imaju sopstvene forme i originalne načine prenošenja informacija i pričanja priča koji se bitno razlikuju od stvaranja sadržaja za tradicionalne medije.

Digitalni mediji, kao sredstvo informisanja i edukacije, počeli su pažljivo da balansiraju produkciju sopstvenog sadržaja, poput analiza i kolumni, kao i brzih vesti koje čitaoci očekuju na portalu. No, novinari i urednici i dalje se nalaze pred izazovom na koji način u velikoj dnevnoj produkciji istaknuti kvalitetne teme i podići njihovu čitanost, a s druge strane, i dalje biti prvi koji će objaviti vest.

Više nije isto ni uređivanje naslovnih strana internet portala koje su se nekad uređivale samo nekoliko puta dnevno. Danas, korisnik očekuje nove informacije na naslovnoj stranici svaki put kad poseti portal. Stoga ne čudi što trendovi pokazuju značajan porast produkcije članaka, s nekadašnjih desetak na nekoliko stotina tekstova dnevno.

Uz sve veću produkciju sadržaja, vidljiv je i porast konzumacije i zadržavanja na internet portalima. U poslednjih deset godina, pokazalo je istraživanje Gemiusa, vreme zadržavanja na digitalnim platformama poraslo je za čak 50 do 100 posto na mesečnom nivou.

Na panelu “New world order: Kako proizvoditi sadržaj za digitalno doba“ Weekend Media Festival okupiće predstavnike ključnih medija kako bi nam pojasnili koje su to specifičnosti proizvodnje i distribucije sadržaja u digitalu.

Najveći regionalni komunikacijski festival ove se godine održava od 20. do 23. septembra, kao i uvek u bivšoj fabrici duvana u Rovinju, a partneri festivala ove su godine Francuska i Nemačka. Svi marketingaši svoje radove mogu prijaviti na sedmi po redu BalCannes, a najbolje digitalne radove u regionu predstaviće najvažnija digitalna nagrada, SoMo Borac.

Osim po konstruktivnim, a ponekad i provokativnim raspravama o trendovima u komunikacijskoj industriji, Weekend je poznat i po najboljim zabavama. I ove godine nas očekuje raznovrstan muzički program i druženja do dugo u noć.