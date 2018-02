Digitalni predbračni ugovor: raskidi veza ugrožavaju vašu privatnost

Koncept privatnosti postaje veoma fluidan i nejasno definisan pojam u digitalnom svetu, pa tako ni veze nisu izuzetak. Gotovo 70 odsto parova deli lozinku, PIN kodove i otiske prsta za pristup uređajima, dok 26 odsto čuva neku vrstu intimnih podataka na partnerovom uređaju: poruke za/od partnera (14 odsto), intimne fotografije (12 odsto) ili intimne video zapise sebe i partnera (11 odsto). Uz to, korisnici čuvaju osetljive podatke na nalozima i uređajima koje dele sa svojim partnerom – kao na primer finansijske informacije (11 odsto) ili podatke u vezi s poslom (11 odsto).

Sve ovo je sasvim u redu kada je veza zdrava i kada su podaci u sigurnim rukama, međutim mnoge neočekivane okolnosti se mogu dogoditi nakon raskida. Ako stvari krenu po zlu, deljenje intimnih uspomena na uređajima ili onlajn nalozima može biti savršeno prirodan deo ljubavnog odnosa, a može biti i potencijalna noćna mora.

Oko 12 odsto ispitanika koji su iskusili raskid veze, delili su ili su želeli da podele privatne informacije bivšeg partnera kao deo osvete, 12 odsto je oštetilo ili želelo da ošteti uređaj bivšeg partnera, dok je 21 odsto špijuniralo bivšeg partnera preko naloga kojima su imali pristup. Takođe postoji i mogućnost potencijalnog finansijskog udarca, s obzirom na to da jedan od 10 (10 dosto) ispitanika priznaje da je trošio novac bivšeg partnera onlajn.

Interesantno je da su vidljive razlike u polovima – verovatnoća da će podeliti privatne informacije o partneru kao deo osvete, mnogo je veća kada su u pitanju muškarci (17 odsto, naspram 7 odsto žena), ili iskoristiti te informacije za ličnu korist (17 odsto, naspram 8 odsto žena). U poređenju s time, žene mnogo češće biraju da brišu sve informacije u vezi s partnerom sa svojih uređaja (55 odsto žena, naspram 40 odsto muškaraca), kao i sve fotografije ili video zapise partnera nakod raskida (56 odsto žena, naspram 48 odsto muškaraca).

Ipak, žene su takođe mnogo sklonije pribegavanju lukavim taktikama i čak 33 odsto priznaje da špijunira svog bivšeg partnera putem društvenih mreža, u poređenju sa 28 odsto muškaraca.

„Digitalni život predstavlja dobar način da se parovi povežu, ali takođe može predstavljati i značajan rizik po privatnost ukoliko parovi odluče da svako krene svojim putem“ – rekao je Andrej Močola (Andrey Mochola), šef odseka za odnose sa korporativnim klijentima kompanije Kaspersky Lab. „Čini se da je znatan broj pojedinaca spreman da zloupotrebi intimne podatke svojih bivših partnera, tako da bi trebalo biti posebno oprezan pri deljenju bilo kakvih intimnih informacija i uvek tačno znati gde su one čuvane. Štaviše, uvek postoji opcija digitalnog predbračnog ugovora kojim bi bilo određeno „starateljstvo”.“

Ipak, raskid ne mora nužno ugrožavati vašu privatnost. Potrebno je uvek voditi računa o promeni lozinki na nalozima kojima vaš partner ima pristup, što možete učiniti upotrebom rešenja Kaspersky Password Manager koje generiše jake lozinke i održava njihovu bezbednost. Osim toga, rešenje Kaspersky Total Security podržava opciju „File Shredder”, koja trajno briše podatke koje želite da sačuvate samo za sebe, a intimne poruke sa vašeg Android uređaja mogu biti skrivene upotrebom opcije „Privacy Protection”.