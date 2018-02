Digitalno nasleđe na DIDS2018

Identitet jednog naroda se na Internetu predstavlja, čuva i promoviše kroz digitalizovanu baštinu koja je uvek dostupna i pretraživa kada je – onlajn. Kako se to radi u Srbiji i regionu saznaće posetioci Konferencije DIDS 2018, koju organizuje Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS) 6. i 7. marta 2018. u Hotelu “Metropol Palace” u Beogradu.

Tema drugog bloka DIDS-a je digitalizacija u nauci i kulturi, u okviru koje će biti predstavljene dobre inicijative, istraživanja i aktivnosti u Srbiji, dragocene i vredne pažnje i u širim, evropskim okvirima. Kroz panel diskusiju nazvanu „Digitalno nasleđe“, svoje domaće i strane goste vodi moderato dr rka Tamara Vučenović, urednica Obrazovne redakcije Radio Beograda 2.

Gost iz Slovenije Matjaž Filo, rukovodilac Sektora za IT na Fakultetu društvenih nauka u Ljubljani, održaće uvodno predavanje na temu „Digitalizacija u Sloveniji i upotreba klauda“: o projektima i područjima digitalizacije u kulturi i obrazovanju na kojima rade u nacionalnim institucijama, kao i o planovima izgradnje klauda za javnu upotrebu.

Dr Adam Sofronijević, zamenik direktora Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u Beogradu, govoriće o digitalnoj transformaciji poslovanja i njenim specifičnostima u oblasti kulture i nauke i o digitalizaciji baštine, koja se ne svodi samo na puko skeniranje arhivske građe, kako se to obično misli. Takođe, biće reči i o značaju menadžmenta u procesima digitalizacije odnosno o tome ko su „prevodioci“ sa jezika kulture i nauke na jezik programera i IT stručnjaka.

Nikola Božić, programski direktor Istraživačke stanice Petnica, diskutovaće o dostupnosti naučne opreme na daljinu zahvaljujući Internetu (daljinski upravljivi teleskopi, laboratorije…), kao i značaju onlajn dostupnosti digitalizovanih izdanja časopisa i drugog akumuliranog naučnog znanja za unapređivanje obrazovanja.

DIDS je, kao i do sada, besplatan za sve posetioce, uz obaveznu registraciju zbog ograničenog broja mesta. Svi zainteresovani mogu da se registruju preko sajta na adresama dids.rs i дидс.срб, ako požure.