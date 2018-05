Fejsbuk šalje korisnicima notifikacije o potencijalno kompromitovanim podacima

Kompanija Fejsbuk danas je počela da obaveštava korisnike čiji su podaci možda kompromitovani u nedavnom skandalu s kršenjem privatnosti od strane firme Kembridž analitika – britanske firme za profilisanje koju je izborna kampanja američkog predsednika Donald Tramp unajmila pred izbore 2016.

Fejsbuk veruje da se većina pogođenih korisnika, više od 70 miliona, nalazi u Sjedinjenim Državama, ali da ih takođe ima i na Filipinima, u Indoneziji i u Britaniji – više od milion u svakoj zemlji.

Svih dve milijarde i dva miliona korisnika Fejsbuka dobiće link sa obaveštenjem pod nazivom “Zaštita vaših informacija” putem kojeg će moći da vide koje aplikacije koriste i koju vrstu informacija su odabrali da podele s tim aplikacijama. Ako žele, korisnici će moći pojedinačno da obrišu te aplikacije ili da potpuno blokiraju pristup treće strane svojim aplikacijama.

Fejsbuk se izvinjava, ali još nema pune transparentnosti

Zakerberg se privatno sastaje sa zakonodavcima u Vašingtonu pred svedočenja koja su zakazana za utorak i sredu pred dva kongresna komiteta.

Mark Zakerberg može da prizna da je pogrešio …“Nismo šire posmatrali šta je naša odgovornost. To je bila ogromna greška. To je bila moja greška”.

Isto kao i druga osoba po funkciji, Šeril Sendberg – “Napravili smo veliku grešku i to nam je jasno”.

Međutim, direktori Fejsbuka ne žele da preuzmu svu odgovornost.

“Većina podataka koje Fejsbuk zna o vama je zato što ste vi izabrali da ih podelite”,rekao je Zakerberg.

“To su bile informacije koje su ljudi već javno postavili na Fejsbuk”, istakla je direktorka za operacije Fejsbuka Sendberg.

I to bi ukratko moglo da sumira diskusiju koja će se voditi ove nedelje kada Zakerberg bude svedočio pred Kongresom o zloupotrebi potencijalno 87 miliona korisničkih podataka od strane konsultantske firme Kembridž Analitika.

“Mnogo toga što se dešava u Sjedinjenim Državmaa na internet platformama, među kojima je i Fejsbuk, ali i u prodavnicama aplikacije, sve se to samoreguliše. Vrste revizija, i sprovođenja zakona nisu baš najjasnije”, smatra Džozef Džerom iz Centra za demokratiju u tehnologiju.

To znači da tehnološke kompanije plaćaju relativno malu cenu u odnosu na svoje loše ponašanje.

“Federalna komisija za trgovinu je uspela da izvuče kaznu od Gugla, ali to je bilo samo 20 miliona dolara, što mislim da je polovina dnevne zarade Gugla. Znate, novčane kazne su samo cena poslovanja”, objašnjava Džerom.

To poslovanje i dalje podrazumeva deljenje korisničkih podataka sa programerima spoljnih aplikacija. Uprkos manjku transparentnosti, Sendberg uspeva da ciljeve društvene mreže učini da zvuče plemenito.

“Verovali smo u svet u kojem bi ljudi mogli deliti i doživeti stvari zajedno, jednostavno nismo dovoljno razmišljali o slučajevima zloupotrebe”, izjavila je Sendberg.

Od utorka će morati bolje da porazmisle.