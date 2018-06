Fejsbuk ugasio stotine miliona lažnih profila od početka godine

Oko 583 miliona lažnih Facebook profila je ukinuto u prva tri meseca ove godine, saopštila je ta kompanija, a oko 837 miliona različitih postova je uklonjeno. Moderirano je i 2,5 miliona postova koji se tiču govora mržnje, 1,9 miliona postova koji se tiču terorističke propagande, 3,4 miliona postova koji prikazuju nasilje i 21 milion sadržaja koji prikazuju nagost i seks.

“Ovo je početak a ne kraj puta i pokušavamo da budemo što otvoreniji možemo“, rekao je Richard Allan, potpredsednik Facebook-a za javne politike za Evropu, Bliski Istok i Afriku.

Nekoliko je kategorija koje se izdvajaju iz Facebook-ovih pravila o kršenju pravila sadržaja i uključuju vizualne prikaze seksualnog iskorišćavanja dece, pornografiju, nasilje, suicidalne postove, maltretiranje, kršenje privatnosti i autorskih prava. Povećao se i broj sadržaja koje su uklonili alati bazirani na veštačkoj inteligenciji koji se koriste za pronalaženje i moderiranje sadržaja bez pojedinačnih korisnila koji ih takvima označavaju.

Facebook nije jedina platforma koja poduzima korake u cilju transparentnosti. Ranije je i Youtube uklonio milione videa koji krše njihova pravila.