Kim Dotcom radi na novoj društvenoj mreži

Nakon što je izbio skandal s Cambridge Analytic-om deo ljudi počeo je da poziva na bojkot Zuckerbergove društvene mreže, a neki su se čak zapitali je li ovo početak kraja Facebook-a. Ne samo da je Facebook iz ovog skandala (barem za sada) izašao neokrznut, već su poslednje brojke pokazale kako i dalje raste broj korisnika ove mreže, prihodi i profit, a čini se kako će se ovi pozitivni trendovi nastaviti i dalje.

Većina ljudi nastavila je koristiti Facebook jer su na njemu tokom godina razvili brojne kontakte, prate stranice i učestvuju u raznim grupama te im je ovo mreža putem koje najčešće komuniciraju i dobijaju najveći broj informacija. Većina ili skoro svi korisnici Facebook-a, usprkos brojnim dokazima i činjenicama koje pokazuju kako se Facebook nije dovoljno pobrinuo za njihovu privatnost, nije osetila nikakve konkretne posledice ovog skandala pa su nastavili s korišćenjem Fejsa kao i pre.

Pre nekoliko dana putem Twitter-a javio se Kim Dotcom, najpoznatiji svetski pirat koji u iščekivanju odluke hoće li ga Novi Zeland izručiti SAD-u gde ga čeka suđenje i verovatno višegodišnji zatvor, razmišlja o pokretanju nove društvene mreže. Nakon godina izdaje – misleći pri tome na Facebook i Twitter i sve probleme s ovim mrežama, vreme je za nešto bolje, poručio je Dotom.

U pomoć pri razvoju „sigurne društvene platforme“ koja će zameniti Facebook i Twitter pozvao je „vrhunske sigurnosne stručnjake“ Edwarda Snowdena i Juliana Assangea te članove nemačke hakerske grupe Computer Chaos Club.

Potrebna je samo dobra alternativa, odnosno društvena mreža s poverljivim izvorima i stvarnom zaštitom privatnosti na kojoj neće biti cenzure i Twitter bi mogao da postane sledeći MySpace, online grad duhova, poručio je Dotcom upravo putem Twitter-a na kojem ga prati više od 730 hiljada ljudi.

Stručnjak za kibernetičku sigurnost Alan Woodward sa Surrey univerziteta rekao je kako je problem s društvenim mrežama vezan za poverenje te se upitao hoće li korisnici više verovati ekipi poput Dotcoma, Snowdena i Assangea, nego što veruju ekipi koja vodi Facebook i Twitter. Napomenuo je kako su i ove mreže morale proći kroz teške periode u kojima su o problemima privatnosti i zaštite podataka morale učiti u hodu te bi verovatno sličnih problema mogla imati i potencijalna Dotcomova mreža.