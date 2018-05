Papua Nova Gvineja će zabraniti Facebook na mesec dana

Vlasti Papue Nove Gvineje objavile su da će svim svojim građanima onemogućiti pristup Facebooku na mesec dana. Razlozi? Uklanjanje lažnih vesti i profila te preispitivanje onoga što Facebook nudi, prenose svetski mediji.

Takođe, analiziraće se kako tamošnje stanovništvo koristi najpoznatiju svetsku društvenu mrežu.

Novogvinejski ministar finansija Sam Basil rekao je da se prikupljaju informacije u svrhu stajanja na kraj onima koji koriste lažne profile i dele pornografske sadržaje. – “Tačan datum početka ove privremene zabrane još trebamo odlučiti, ali jednostavno ne možemo i ne želimo dopustiti da se Facebook nastavi zloupotrebljavati u našoj zemlji”, dodao je Basil.

Slučaj Nove Gvineje nije prvi takav u svetu. Naime, u Mijanmaru i Šri Lanki je Zuckerbergova platforma pod talasom kritika zbog navodnog učestvovanja u širenju mržnje.

Tamošnji mediji Facebook nazivaju “čudovištem”. Nadalje, u Šri Lanki su Facebook, WhatsApp i Instagram zabranjeni zbog toga što podstiču mržnju i nasilje prema muslimanima. Situacija je eskalirala do te mere da je u zemlji proglašeno vanredno stanje.