Provdenom svaki dan 2 sata na društvenim mrežama!

Skoro polovina svetskog stanovništva (3,48 milijardi ljudi) koristi društvene mreže pokazalo je istraživanje Digital 2019. U proseku, čovek na društvenim mrežama provede 116 minuta dnevno što upotrebu društvenih mreža postavlja na drugo mesto najzastupljenijih aktivnosti u slobodno vreme – odmah iza gledanja televizije, rezultati su analize SocialMediaToday.

Pojavom prvih društvenih mreža i ekspanzijom Facebook-a promenjen je način komunikacije, a upravo sa ciljem da se ukaže na uticaj društvenih mreža na svakodnevicu ustanovljen je Međunarodni dan društvenih mreža, koji se obeležava 30. juna.

„Društvene mreže upotrebljavaju se za ličnu komunikaciju sa prijateljima i porodicom, pronalazak posla, kao i za širenje i promociju poslovanja. Zbog toga velika većina kompanija osim veb sajtova ima i profil na nekoj od društvenih mreža. Konkretno, mi smo radili istraživanje o biotehnološkim industrijama – hemijskoj, farmaceutskoj i medicinskoj i pokazalo se da je Twitter najrelevantnija platforma za ovu vrstu industrije, dok je Instagram najmanje popularan”, objasnio je Jan Keler iz beogradskog odseka digitalne agencije Namics.

Keler dodaje da je pre upotrebe društvenih mreža u poslovanju potrebno dobro istražiti sve kanale komunikacije: „Na primer, iako su postojale prognoze da će Facebook u 2018. godini izgubiti dva miliona korisnika, prema analizi Digital2019, on je ostao najpopularnija društvena mreža. Profil na Facebook-u ima čak 2,3 milijarde ljudi, dok Instagram koristi jedna milijarda. Dodatno, važno je istražiti i uzrast korisnika društvenih mreža, ali i njihov pol. Dobra analiza kanala komunikacije rezultiraće i dobrim rezultatima u upotrebi tih kanala.”

Razvoj društvenih mreža i digitalne sfere uopšte uticao je i na količinu informacija kojoj su izloženi korisnici interneta. Prema Forbse-ovom izveštaju, ljudi svakog minuta podele 456.000 tvitova i postave 46.740 fotografija na Instagram, pa se postavlja pitanje kako korisnici da dođu do informacija koje su im stvarno bitne.

„Na primer, za širenje aktuelnih vesti mogu se koristiti takozvani heštegovi i ko god želi da ostvari interakciju na Twitter-u zna da relevantni heštegovi dodaju vrednost za čitaoca. Takođe, na društvenim mrežama, algoritmi već nude individualizovane i optimizovane sadržaje, ali se u budućnosti se očekuje da ponuda vesti bude još približnija interesovanjima pojedinaca”, zaključio je Keler.

Softverska agencija Namics se više od 20 godina bavi digitalnom transformacijom poslovanja. Trenutno zapošljava oko 550 profesionalaca u Sent Galenu, Cirihu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Beogradu gde ima timove za Java, .NET i Frontend programske jezike, kao i timove za mobilna rešenja, dizajn i QA. U novembru 2018. godine Namics se spojio sa Merkle-om, svetskim liderom za digitalna rešenja zasnovana na podacima, omogućivši softverskim inženjerima da savladaju nove usko-specifične oblasti.

Prijatelji su razlog zašto koristimo društvene mreže

Kako pokazuje istraživanje Globalnog veb indeksa, čak 42 odsto ljudi koristi društvene mreže kako bi znali šta se dešava njihovim prijateljima i to je najčešći razlog za upotrebu društvenih mreža. Informisanje o aktuelnim vestima i događajima drugi je razlog za korišćenje društvenih mreža, a ispunjavanje slobodnog vremena na trećem. Takođe, ljudi koriste društvene mreže kako bi pronašli šaljive sadržaje, podelili fotografije i video sadržaje sa prijateljima, ali i kako bi pronašli proizvod koji im je potreban.