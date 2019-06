Severina obara rekorde i na Viberu!

Svega mesec dana nakon predstavljanja prvog paketa stikera na Viberu, najpopularnijoj aplikaciji za razmenu poruka u regionu, Severinini stikeri preuzeti su više od 300.000 puta, što je apsolutni rekord ove godine u regionu Centralne i Istočne Evrope.

Korisnici Vibera proteklih nedelja razmenili su Severinine stikere više od neverovatnih 1,65 miliona puta, a poštovaoci lika i dela jedne od najpopularnijih pevačica sa ovih prostora okupili su se i u Viber zajednici, koja sada broji preko 170.000 članova i jedna je od najaktivnijih u regionu.

– Hvala vam, mili moji! Hvala za ljubav koju mi tokom čitave karijere pokazujete, a sada je delite sa mnom još i preko Viber stikera i kroz Zajednicu u kojoj se svakodnevno družimo. Jer ljubav se ljubavlju vraća, a ja volim što se volimo! – rekla je Seve povodom ovog velikog uspeha.

Severinini stikeri predstavljeni su sredinom maja, istovremeno sa njenim novim albumom – i odmah su izazvali ogromno interesovanje javnosti širom regiona. Publika je najbolje reagovala na stiker “Nedostaješ mi”, podeljen 135.970 puta, poruku “Ja sam devojka sa sela” razmenjenu124.246 puta, dok je “Laku noć” na trećem mestu sa 109.820 deljenja. Istovremeno, članovi Severinine Viber zajednice odabrali su u specijalnoj Viber Anketi i omiljene pesme sa njenog albuma – “Popila” je dobila više od 5.500 glasova, a odmah za njom i “Mrtav bez mene”, sa preko 4.800 glasova njenih poklonika. Severina u svojoj Viber zajednici sa pratiocima svakodnevno deli ekskluzivne fotografije i video snimke, razmenjuje poruke, kao i novosti o nastupima, ali ih i poziva da podrže različite humanitarne akcije.

– Znajući da je reč o jednoj od najvećih zvezda regiona, bili smo uvereni da će Severinini Viber stikeri i Zajednica postići veliki uspeh među korisnicima Vibera, ali je reakcija prevazišla sva naša očekivanja. Očigledno je da su se mnogi u njenim porukama prepoznali i da je to tajna uspeha. Sigurni smo da će ova odlična saradnja biti proširena i nastavljena i u budućnosti, te da će interaktivnost i lako korišćenje Viberove platforme služiti na zadovoljstvo Severine i njenih brojnih obožavatelja – rekla je Daniela Ivanova, direktorka za razvoj poslovanja kompanije Rakuten Viber za Centralnu i Istočnu Evropu.

Severinini stikeri biće dostupni na Viber stiker marketu za besplatno preuzimanje još dva meseca, i raspoloživi za razmenu sa svojim prijateljima na Viberu i nadalje, bez bilo kakvih vremenskih ograničenja!