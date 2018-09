Srpska društvena mreža za sportiste “Sportifico” organizuje takmičenje za tim sezone

SVETSKI poznata srpska društvena mreža za sportiste SPORTIFICO od danas do 13. oktobra organizuje drugo po redu takmičenje za Tim sezone. Zahvaljući brojnim inovacijama, talentovani fudbaleri i treneri imaće priliku da se nađu u “prvih 11”, i zahvaljujući tome da predstave svoje sportske uspehe i rezultate široj javnosti, a pritom i osvoje vredne poklone, adidas lopte, kopačke, torbe…

Društvena mreža, koja sada broji više od 8.000 članova, na svojoj aplikaciji ima jedinstvenu sportsku reakciju – aplauz, a pomoću nje fudbaleri, fudbalerke i treneri mogu da izbore mesto u Timu sezone. Formacija idealnog tima je 4-2-3-1, a pobednici će biti oni koji na svojoj poziciji nadmaše konkurenciju po broju aplauza.

– Mehanizam takmičenja je veoma jednostavan. Korisnici sada imaju priliku da svoje statuse sa utakmica, uz ličnu statistiku, dele na društvenim mrežama, kao i sa svojim kontaktima. Klikom na link koji podele, otvara se sportska biografija (sportski CV) u okviru koje svako “aplauzom“ može da dâ glas, porodica, prijatelji, poznanici – kaže osnivač “Sportifico” mreže Miloš Erić i dodaje da se sprema još iznenađenja.

Jedan od velikih noviteta jeste i mogućnost da se pozovu saigrači direktno iz aplikacije, čime Sportifico članovi mogu da pomognu i da njihov tim stigne do vrednih poklona.

– Posebno smo srećni što smo uz pomoć adidasa uspeli da obezbedimo i poklone za one koji se nađu u Timu sezone. Oni će dobiti vredne kopačke, loptu, rančeve, pripremićemo ekskluzivnu priču o njima na Sportifiku, intervju sa fotografijom u Sportskom žurnalu, profesionalni promotivni video i još mnogo toga – dodaje Erić, inače bivši fudbalski golman.

Podršku takmičenju “Tim sezone” dali su brojni asovi fudbala, među kojima se ističe legendarni as Dejan Stanković, zatim naši popularni jutjuberi, gejmeri, i drugi ljubitelji fudbala.

“Sportifico” društvena mreža nastavlja da podržava talentovane sportiste sa ciljem da im omogući da se što bolje predstave i na pravi način izgrade svoju karijeru. Mreža, na kojoj je zastupljeno više od 500 klubova iz oko 300 različitih gradova širom sveta, dostupna je putem besplatne iOS i android aplikacije.