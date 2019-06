Studija kompanije Kaspersky pokazuje da bi 38% ljudi prestalo da koristi društvene mreže za zagarantovanu doživotnu privatnost podataka

Društvene mreže kao što su Facebook, Instagram ili Twitter postale su značajan deo naših života, a prema izveštaju kompanije Kaspersky, 82% ljudi ih trenutno koristi. U zamenu za neke podatke o svojim korisnicima, platforme društvenih mreža pružaju ljudima mogućnost da se izraze, komuniciraju sa svojim prijateljima i porodicom, kao i da pogledaju nove vesti, ideje i trendove bez napuštanja doma.

Međutim, uprkos ovim raznim prednostima, neki bi se i dalje isključili sa društvenih mreža ako bi im to pomoglo da se zauvek vrati njihova digitalna privatnost.

Svaka deseta osoba (12%) koja daje svoje lične podatke da se prijavi za zabavne kvizove, kao što su oni koji pokazuju na koju poznatu ličnost liče ili koji je njihov omiljeni obrok, više ne bi mogla to da uradi. Međutim, možda je još problematičnije za 58% njih to što više ne bi mogli da koriste svoje podatke za prijavljivanje na društvene mreže kako bi se brzo i lako prijavili na različite veb-sajtove ili usluge.

Možda čak i još iznenađujuće, u vreme kada se broj korisnika mobilnih telefona povećava za 2% u odnosu na prethodnu godinu, je da bi svaka peta osoba (19%) bila spremna da se oprosti od svog telefona kako bi sebi zagarantovala doživotnu privatnost podataka.

Društvene mreže danas su u fazi kada se kvalitet korisničkog iskustva u velikoj meri oslanja na znatnu količinu ličnih informacija. Bilo da se radi o finansijskoj situaciji, lokaciji, načinu kupovine, načinu ishrane ili statusu veze. Stoga, možda nije ni čudo da nostalgični osećaj naizgled zauvek izgubljene privatnosti podataka dolazi do izražaja.

Nažalost, čak i žrtvovanje celokupnog prisustva na društvenim mrežama ne bi bilo dovoljno da zaštitite digitalnu privatnost. To je proces, a ne jednokratni posao oko kog se može pregovarati.

„Pre nekoliko godina, ljudi su delili svoje privatne informacije na društvenim mrežama u zamenu za razne beneficije, bez razmišljanja o potencijalnim pretnjama i njihovim posledicama. Sa rastućim brojem slučaja curenja podataka širom sveta, vidimo novi trend među korisnicima. Mnogi bi više voleli da neke činjenice o njima ne postoje u javnosti i posvećuju više pažnje informacijama koje dele sa onlajn uslugama. Međutim, većina i dalje ne zna kako da osigura svoju digitalnu privatnost i odrekla bi se društvenih mreža kako bi zagarantovala bezbednost informacija. Čuvanje ličnih podataka – redovno ažuriranje lozinki za naloge društvenih medija i korišćenje bezbednosnih rešenja – pružiće korisnicima više poverenja u bezbednost njihovih podataka onlajn“, komentariše Marina Titova, direktorka odeljenja za potrošački marketing u kompaniji Kaspersky.

Kako biste očuvali svoju digitalnu privatnost, kompanija Kaspersky preporučuje primenu sledećih koraka:

Pokušajte da redovno proveravate postavke privatnosti na društvenim mrežama i izaberete jake lozinke za svoje naloge

Nemojte otvarati ili čuvati nepoznate datoteke, jer mogu biti maliciozne

Nemojte da vas zavaraju sumnjivi ljudi koji obećavaju vredne stvari u zamenu za vaše lične podatke, i nemojte deliti previše podataka o sebi

Ne koristite istu lozinku za više veb-sajtova ili usluga

Počnite da koristite pouzdana bezbednosna rešenja koja uključuju opcije koje umanjuju rizik od kršenja privatnosti, kao što su Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Secure Connection i Kaspersky Password Manager