Ultimativni vodič da Instagram vašeg ljubimca postane popularan

Bez obzira na to da li ste ljubitelj pasa ili ste ludi za mačkama, društveni mediji su mesto na kojem možete provesti sate gledajući fotografije najslađih životinja. U 2019. godini, Instagram je postao glavno odredište za deljenje fotografija kućnih ljubimaca, a usled korišćenja više od 250 miliona haštagova kao što su #dogsofinstagram i #catsofinstagram, teško je izdvojiti se iz mase. Sa novom jedinstvenom tehnologijom kompanije Sony Animal Eye Auto Focus, korisnici mogu da naprave savršeno fokusirane fotografije svojih ljubimaca, što znači da naši krzneni prijatelji mogu da dobiju sve lajkove koje zaslužuju.

Kako bi obeležila predstavljanje jedinstvene Animal Eye AF tehnologije, koja odlikuje modele a6400, a7III i a7RIII, kompanija Sony je objavila listu od pet najpraćenijih kućnih ljubimaca u Velikoj Britaniji. Među njima je samojed – „pas koji se smeje“, mekani crni pomeranac i dva putujuća zlatna retrivera.

Pet najpraćenijih kućnih ljubimaca u Evropi:

@mayapolarbear (pas – 1,5 miliona pratilaca)

@zulathepom (pas – 1,1 milion pratilaca)

@milperthusky (pas – 885,000 pratilaca)

@wat.ki (pas – 779,000 pratilaca)

@lozoodisaschina (mačka – 512,000 pratilaca)

Oni se takođe pridružuju Instagram zvezdama kao što su Doli Pajton (Dolly Pawton @dolly_pawton) i Dante Djuk (Dante Duke @danteduke_thecat) koji daju ultimativni vodič kako napraviti savršene fotografije vaše buduće Instagram zvezde.

Od pronalaženja pravih pozadina do obučavanja vašeg psa za poziranje, kompanija Sony vam donosi vrhunski vodič za pretvaranje vašeg kućnog ljubimca u Instagram zvezdu, uz pomoć profesionalnog fotografa za kućne ljubimce Džerara Getingsa (Gerrard Gethings) i kućnih ljubimaca kao što su Doli Pajton i Dante Djuk.

Džerar Getings, fotograf životinjskih portreta, izjavio je: „Fotografisanje životinja se veoma razlikuje od fotografisanja ljudi. Morate da stvorite okruženje u kojem kontrolišete što više elemenata. Trebalo bi da bude mirno i tiho. Trik je da pridobijete pažnju životinje i zadržite je dovoljno dugo da dobijete fotografiju koja vam je potrebna.“

„Kada je kadar postavljen, često imate samo delić sekunde da biste snimili, tako da je dobar fotoaparat veoma važan. Sve današnje fotografije snimili smo Sony fotoaparatima, koristeći njihovu tehnologiju Animal Eye Auto Focus. Fokus je sve, i ova funkcija omogućava fotoaparatu da automatski prati oči životinje, držeći ih u izuzetno oštrom fokusu, što mi dozvoljava da se koncentrišem na dobijanje savršene fotografije“, ističe Getings.

Stela (Stella) i Lusi (Lucy), čiji je ljubimac Doli Pajton ističu: „Najbolji savet je da otkrijete pozu u kojoj vaš ljubimac voli da se fotografiše. Kada je Doli bila mlađa, primetili smo da voli da bude na stolu, tako da je to postala njena glavna poza za fotografisanje. Prilikom fotografisanja ubacimo i njenu omiljenu pištavu igračku (malu belu knedlu) koju ima već godinama. Ona će da je pogleda bez obzira na to šta se još dešava – ne znamo šta bismo radili da je izgubimo.“

„Ako pravite nekoliko snimaka, zadržavanje njihove pažnje je ključno. Stvarno kreativno pristupamo ovome i ponekad završimo tako što ispuštamo razne zvukove kako bi zadržali Dolinu pažnju – često izazivajući čudne poglede prolaznika. Konačno, Doli uvek nagrađujemo njenim omiljenim poslasticama“, objasnile su Stela i Lusi.

Karen Djuk (Karen Duque), čiji je ljubimac mačka Dante navela je: „Kada su u pitanju mačke, sve što treba da učinite je da se osećaju ugodno. Dante je veoma opušten, ali kad god ga fotografišemo, odvojimo vreme da se uverimo da je upoznat sa svojom okolinom. On će hodati okolo, očešati se o rekvizite i njuškati stvari – a onda je spreman za krupni plan!“

Stela i Lusi su takođe predložile niz ključnih stvari o kojima treba da razmišljate kada pokušavate da vaš ljubimac postane poznat na Instagramu:

Prihvatite njihovu jedinstvenu ličnost

Slatki, drski, šašavi, avanturistički; naši kućni ljubimci imaju svoj individualni karakter. Svi znamo koliko su oni posebni, tako da naglasite ono što ih čini posebnim i pričajte njihovu priču. Doli ima oko za modu i strastvena je prema aktivizmu – svi njeni postovi povezani su sa tim.

Stil

Stvorite prepoznatljiv izgled ljubimca koji se ističe. Bilo da su to odeća, stilski dodaci ili tematski sadržaji za praznike, ko ne voli dobru promenu kostima? S druge strane, ako to nije stil vašeg ljubimca – budite dosledni njima. Sve je u tome da bude autentično.

Postavite scenu

Instagram je vizuelna društvena platforma, za koju je ključno stvaranje fotografija koje privlači pažnju i kreiranje sadržaja koji vas navodi da se zadržite. Rekviziti, pozadine, dobro osvetljenje i savršen fokus su neophodni za podržavanje i izgradnju karaktera vašeg ljubimca, kao i stvaranje privlačnih fotografija.

Bilo da je to užina u kafiću, pijuckanje u baru, šetnja obalom ili ušuškavanje na kauču kod kuće, potrebno je izabrati različite pozadine koje donose nešto novo, ali su kompatibilne sa njihovom ličnošću.

Zauzmite pozu

Izaberite najbolje uglove koji prikazuju ličnost vašeg ljubimca i njegove fizičke karakteristike. Što više radite sa svojim ljubimcem, bolje ćete upoznati njihovo najbolje izdanje, da li je to snažan stav koji odiše samopouzdanjem ili trljanje trbuha da bi pokazali svoju razigranu stranu.

Usredsredite se na kvalitet

Koristite najbolju opremu za stvaranje oštrih fotografija koje ističu svaki centimetar blistave ličnosti i izgleda vašeg ljubimca. Nova funkcija Animal Eye AF fotoaparata kompanije Sony pomoći će vam da snimite vrhunske fotografije svojih ljubimaca, naglasivši lepše detalje i oživljavajući ih na ekranu. Kažu da su oči „ogledalo duše“, a ovo najnovije ažuriranje kompanije Sony omogućiće vam da postignete zapanjujuće, precizne, oštre fotografije onih „očiju štenaca“ koje će sigurno zadržati pažnju.

Opis posta

Opisi dodatno mogu pomoći da se oživi ličnost i narativ vašeg ljubimca, pružajući njihovim pratiocima uvid u njihove misli. Duhoviti, zabavni i sarkastični tonovi daju dobre rezultate, u zavisnosti od njihove prirode. U postovima koristite haštagove koji su u trendu da biste obezbedili vidljivost koju oni zaslužuju.

Budite dosledni

Održavajte isti ton kroz vaše fotografije i tekst da biste stvorili jak identitet koji ljudi mogu jasno da prepoznaju. Takođe, budite dosledni u učestalosti objava, dajući pratiocima često nove informacije da biste zadržali njihovu pažnju.

Pjerik Mason (Pierrick Masson), menadžer proizvoda sa izmenljivim objektivima kompanije Sony Europe, izjavio je: „Kako sve više ljudi fotografiše svoje ljubimce i deli ih sa svojim pratiocima na društvenim medijima, važnije je nego ikada da fotoaparati mogu da prave dobre i detaljne fotografije. Nova Sony Animal Eye AF tehnologija fotoaparata a6400, a7III i a7RIII omogućava vam da usmerite pažnju na reakcije vašeg ljubimca i kadrirate dok će fotoaparat učiniti sve ostalo. Sve što vam je sada potrebno je da napravite pobednički snimak.“

Kompanija Sony želi da vidi portrete vaših ljubimaca. Ako ste vlasnik fotoaparata Sony Alpha, imate priliku da osvojite Sony a7RIII fotoaparat bez ogledala prijavljivanjem na Instagram takmičenje portreta životinja kompanije Sony. Rok za prijave je 19. jul 2019. godine, a za više informacija posetite: https://s-digitalimaging.com/ILC-animal/en/ .

Sony Animal Eye AF tehnologija

Sony Animal Eye AF tehnologija dostupna je za upotrebu u kombinaciji sa modelima Sony fotoaparata a7 III, a7R III i a6400 i omogućava korisnicima da savršeno fotografišu svoje ljubimce.

Napredna AI tehnologija zasnovana na prepoznavanju subjekta koja se koristi u funkciji Real-time Eye AF proširena je novim algoritmom koji podržava i životinje osim ljudi. Ovo omogućava brzu, preciznu, automatsku detekciju i praćenje očiju različitih životinja.

Prepoznavanje životinja ima svoje posebno podešavanje u meniju. Jednostavno odaberite opciju „Animal“ iz postavke menija za „Subject Detection“. Tada možete da aktivirate detekciju očiju vašeg subjekta čim pritisnete dugme okidača napola ili pritiskom prilagođenog tastera.

Najviše haštagovanih rasa pasa na Instagramu

Čihuahua – 22,3 miliona postova Francuski buldog – 22,1 miliona postova Pug – 17,4 miliona postova Zlatni retriver – 18 miliona postova Labrador – 15,6 miliona postova Haski – 14,2 miliona postova Nemački ovčar – 12,2 miliona postova Pomeranac – 12 miliona postova Ši-cu – 9,6 miliona postova Engleski buldog – 7,1 milion postova