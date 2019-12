Dvosatna greška na Crni petak koštala FOREO deset miliona dolara

Rano jutros, vodeći švedski brend u oblasti inovativne nege lepote FOREO, izdao je saopštenje u kome potvrđuje da će realizovati sve kupovine obavljene putem onlajn prodaje na Crni petak, 29. novembra, kada su usled kratkotrajne greške u sistemu kupci imali priliku da kupe inovativni gedžet UFO smart masking device za svega 9,99 dolara, umesto regularne pune cene od 279 dolara.

Celokupne razmere propusta potvrđene su jutros, kada su podaci pokazali da je ukupno kupljeno 38,575 komada UFO uređaja po ceni od 9,99 USD, što je kompaniju koštalo više od 10 miliona američkih dolara izgubljenog prihoda u vremenskom okviru od svega dva sata.

Smatra se da je do greške, koja se reflektovala na čitavu globalnu stranicu foreo.com, došlo oko 21.30 po srednjoevropskom vremenu, u petak, 29. novembra, kada je pojava neuobičajeno intenzivnog prometa na stranici prvi put prouzrokovala pad veb sajta.

Pretpostavljajući da se radi u očekivanoj „ludnici” na Crni petak, tehničari su popravili kvar, ali pritom nisu primetili grešku u navedenoj ceni uređaja UFO, ostavljajući tako ovu opciju i dalje otvorenu za onlajn kupovinu.

Otprilike oko 23.00 po srednjoevropskom vremenu, drugi pad stranice pokrenuo je dalje reagovanje tehničkih stručnjaka unutar kompanije, a u trenutku kada je broj korisnika sajta dostigao nezabeležene razmere grešku su uočili tehničari u noćnoj smeni. Izgleda da se sindrom koji se često javlja kod kupaca „kako ne propustiti idealnu priliku za kupovinu” proširio preko cele zemaljske kugle, jer su društvene mreže bile preplavljene porukama o neverovatnoj ceni UFO gedžeta od svega 9,99 dolara po komadu.

Zahvaljujući ovako brzom širenju vesti, u roku od sat i 20 minuta, onlajn prodaja UFO uređaja je dostigla nivo od 20 uređaja u sekundi širom sveta, na veb stranici foreo.com. Do ponoći je propust bio otklonjen i ispravljen. Ustanovljeno je da je u pitanju bila ljudska greška, usled koje je bila istaknuta cena od 9,99 USD za UFO uređaj, umesto regularne cene od 9,99 USD koja zapravo važi za smart paket maski za lice koje se aktiviraju u okviru odvojenog UFO uređaja.

Osnivač brenda FOREO, Filip Sedić, obavešten je o ovom događaju tokom vikenda i odmah je potvrdio da će kompanija FOREO isporučiti sve uređaje kupljene u petak 29. novembra. „Кadа sam čuo vest o ovom propustu, najpre sam ostao u šoku, što bi se i moglo očekivati. Zatim sam sam obavešten da je zapravo prodato skoro 40 000 UFO uređaja, shvatajući tek tada koliko nas je ta greška koštala. Ipak, na tržištu ne postoji nijedan uređaj sličan našem UFO gedžetu, pa stoga smatram, ako su vesti o našem propustu stigle do hiljada ljudi širom sveta za samo dva sata, da su naši fanovi očigledno bili spremniji nego mi za ludilo koje nas sve „drma” na Crni petak”, rekao je Sedić.

„Iako smo izgubili više od 10 miliona USD, stekli smo gotovo 40 000 novih kupaca, a za mene je to potvrda da „svako zlo ima svoje dobro” pa na taj način posmatramo ovaj propust, u duhu božićnih praznika. Dakle, želim da potvrdim da ćemo isporučiti sve narudžbine UFO uređaja svim kupcima koji su obavili onlajn kupovinu prošlog petka”, dodao je Sedić.

Smatra se da je greška na stranici FOREO trajala oko 120 minuta, a u tom periodu je zabeležena prodaja 38,575 UFO uređaja, sa popustom od 96 odsto, što je ovaj brend koštalo više od 10 miliona USD. Uobičajena maloprodajna cena UFO uređaja je 279 USD.

Svi kupci koji imaju pitanja u vezi sa navedenim propustom ili žele da potvrde status svoje narudžbine mogu se obratiti timu za Pružanje podrške kupcima, na stranici FOREO.com.