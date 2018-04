Balkanska premijera Mastercard MoneySend usluge

Kompanija Mastercard i iPay See, prva institucija elektronskog novca u Srbiji, najavile su danas lansiranje Mastercard MoneySend usluge, praktičnog načina za brz i siguran prenos novca između fizičkih lica. Ovo lansiranje istovremeno predstavlja i balkansku premijeru Mastercard MoneySend usluge.

Mastercard MoneySend je brži, sigurniji i praktičniji način da korisnici Mastercard kartica prebace sredstva na račun primaoca, korisnika Mastercard kartice, a sama usluga obuhvata različite vrste plaćanja između fizičkih lica (takozvana person-to-person ili P2P plaćanja) putem kartica ili bankarskih prenosa. Korisnicima je ova usluga dostupna kako u zemlji, tako i u inostranstvu, a omogućena je svim korisnicima Mastercard i Maestro kreditnih, debitnih i registrovanih pripejd kartica bez obzira na to koja banka je izdala karticu.

Sama usluga je dostupna putem veb sajta www.moneysend.rs, dok je proces registracije brz i besplatan. Prilikom obavljanja P2P transakcije, korisnik Mastercard kartice treba da unese podatke o svojoj kartici, sumu koju želi da uplati i broj kartice korisnika koji je vidljiv na kartici, imejl adresu ili broj telefona primaoca (kako bi bio obavešten o uplati), a zatim da kliknu na opciju „Pošalji“, nakon čega će, za samo par minuta, novac biti na računu primaoca.

MoneySend rešenje je usklađeno sa sigurnosnim pravilima kompanije Mastercard – sve transakcije se obrađuju putem Mastercard mreže i svaka pojedinačna transakcija se autentifikuje, a lični i finansijski podaci korisnika se ne čuvaju ni na jednom uređaju. Činjenica da su svi podaci o karticama, uneti na MoneySend veb sajtu, obezbeđeni u skladu sa PCI DSS standardima koje razvijaju i primenjuju vodeći platni sistemi na svetu je garancija dodatne sigurnosti ove usluge.

Nikola Mehandžić, direktor poslovnog razvoja za tržišta zapadnog Balkana u kompaniji Mastercard, izjavio je: „Usluga MoneySend unapređuje Mastercard portfolio kreditnih, debitnih i registrovanih pripejd kartica time što njihove platne funkcije nadopunjuje opcijom za efikasnije, sigurno slanje uplata kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Veoma smo srećni što sarađujemo sa kompanijom iPay See na uvođenju Mastercard MoneySend usluge u Srbiji kako bismo našim korisnicima pružili inovativne načine da pojednostave svoju svakodnevicu.“

Marko Petrović, direktor kompanije iPay See, izjavio je: „Verujemo da će naši klijenti biti veoma srećni zbog pogodnosti koje im pruža instant prenos novca, a među njima treba pomenuti jednostavnost korišćenja, brzinu, sigurnost i konkurentne cene.“