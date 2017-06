Online servis za upite stanja duga poreskih obveznika

Otvoren je servis za pregled upita stanja poreskih obveznika preko Interneta. Ukoliko želite da proverite stanje na svojim računima preko Interneta, potrebno je da prethodno otvorite korisnički nalog, za koji predajete zahtev preko linka na ovoj stranici (list korisnički servis), ili u jednom od odeljenja Uprave javnih prihoda. Nakon dobijanja potvrde o otvorenom nalogu sa lozinkom u odeljenju kome ste zahtev podneli, možete pristupiti pregledu stanja preko Web-a.

Pregled statusa zahteva možete da proverite na web stranici Provera statusa registracije.

Korisnički nalog i lozinku za korišćenje upita stanja preko Web-a obveznik ili lice koje on ovlasti, može preuzeti u bilo kom opštinskom odeljenju Uprave javnih prihoda grada Beograda. Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno u sudu ili opštini, a ovlašćenje za pravno lice mora biti pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica firme.

Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u web aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u odeljenje u kome je izdat korisnički nalog i lozinka (lično ili ovlašćenom licu), kako bi mu bila izdata nova lozinka. Tom prilikom obveznik ili ovlašćeno lice mora popuniti Zahtev za dodelu nove lozinke.