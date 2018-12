Proglašeni pobednici nagradnog konkursa „Imam rešenje za pametniji grad“

Pobednici nagradnog konkursa „Imam rešenje za pametniji grad“, koji je organizovala kompanija Belgrade Waterfront, proglašeni su danas na svečanom završnom događaju održanom u BW Prodajnom centru.

Na konkursu koji je za cilj imao izbor i nagrađivanje najinovativnijih ideja u oblasti „pametnih gradova“ u Srbiji, prvo mesto je osvojio tim Energym Group sa projektom Energym, koji razvija ideju pametne teretane na otvorenom ili zatvorenom prostoru. Posebno modifikovane sprave za vežbanje proizvodiće energiju koja se može distribuirati po želji. Ovaj tim osvojio je novčanu nagradu od 5000 evra.

Drugo mesto osvojio je tim Smart Light sa projektom EcoLight, koji predstavlja pametan sistem uličnog osvetljenja koji uz pomoć posebnih senzora reguliše svetlost i štedi energiju na nivou celog grada. Treće mesto osvojio je tim Smart Solutions, sa projektom Smart Waste Monitoring System.Ovaj projekat razvija ideju pametnih kontejnera koji prate nivo otpada i druge podatke relevantne za komunalne službe, kako bi optimizovali rute kamiona i bili alarmirani ukoliko je kontejner zapaljen. Timovi koji su osvojili drugo i treće mesto nagrađeni su sa 3000, odnosno 2000 evra.

Implementacioni partner projekta bio je Centar za razvoj tehnološkog preduzetništva i inovacija ICT Hub, dok je stručni medijski partner konkursa bio poslovno–tehnološki medij Netokracija, čiji je direktor i osnivač Marko Mudrinić bio domaćin događaja. U uzbudljivoj atmosferi, gosti su uživali u razmeni ideja i čuli mnoštvo zanimljivih informacija o primeni savremenih tehnologija.

„Društveno odgovorno poslovanje jedan je od prioriteta kompanije Belgrade Waterfront“, istakao je prilikom obraćanja gostima Nikola Nedeljković, generalni direktor kompanije i dodao kako Belgrade Waterfront na brojne načine teži da podrži ambiciozne, talentovane i pametne ljude koji imaju dobre ideje. „Svesni smo da su nove tehnologije naša budućnost i primenjujemo ih u poslovanju i izgradnji gde god je to moguće“, dodao je on.

U roku od mesec dana, koliko je trajao period prijava, na konkurs su se prijavila čak 172 pojedinca i tima sa željom da pomognu jednostavnijem svakodnevnom funkcionisanju u urbanim sredinama. Deset izabranih finalista je na završnom događaju stručnom žiriju predstavilo svoje ideje sa potencijalom da modernizuju gradska okruženja i učine ih boljim za život uz pomoć novih tehnologija, na osnovu čega su izabrani pobednici.

„Žiri je imao zaista težak posao“, istakao je Toni Richard Crisolli, predsednik stručnog žirija i suosnivač Smart City Education Initiative SCEI, koji je od 10 finalista izabrao tri pobednika. „Videli smo mnogo motivisanih ljudi sa jakom željom da unaprede svoju okolinu, i to smatramo odličnim znakom za lokalnu startap zajednicu i celu zemlju, bez obzira na to ko je danas osvojio nagrade“, ističe Crisolli. Predsednik žirija zahvalio se ICT Hub-u i kompaniji Belgrade Waterfront na tome što je prepoznala važnost podrške mladima, ističući da ovakve akcije treba da postanu redovne i primer svim društveno odgovornim kompanijama.

Značaj projekta „Imam rešenje za pametniji grad“ prepoznala je lokalna samouprava. Na finalnom događaju, prisutnima se obratio i prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, koji je istakao kako su rešenja u oblasti „pametnih gradova“ rešenja budućnosti, koja nam mogu pomoći da bolje koristimo postojeće resurse. „Zahvaljujući ljudima kao što ste vi, koji razmišljaju o svojoj okolini, budućnosti i traže rešenja, Beograd je svakog dana pametniji grad“, istakao je gradonačelnik obraćajući se učesnicima, ujedno se zahvaljujući kompaniji Belgrade Waterfront što „na ovaj, sjajan način, podržava ideju pametnog grada“.

Kompanija Belgrade Waterfront obezbedila je i dodatni fond od 25.000 evra za dalji razvoj ili primenu najboljih projekata, kako bi podstakla najbolje timove da dalje rade na svojim idejama, razrađuju ih i implementiraju. Predstavnici kompanije istakli su da će nastaviti da podržavaju slične inicijative, sve sa ciljem stvaranja boljeg i kvalitetnijeg života za građane prestonice.