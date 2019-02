Šesta Mastercard studija o digitalnim plaćanjima naglašava trendove na društvenim mrežama u vezi sa većom kupovnom moći dostupnom potrošačima

Želite li da u pokretu uzmete kafu ili preuzmete pošiljku? Niste sami. Danas, više nego ikada pre, ljudi žive digitalnim – i mobilnim – životima i očekuju da budu u mogućnosti da plate za svoje potrebe na način koji se poklapa sa njihovim „always on“ načinom razmišljanja – ovo je zaključak izveden iz razgovora na društvenim mrežama predstavljen u okviru Mastercard studije o digitalnim plaćanjima za 2019. godinu.

Mobilna plaćanja zauzimaju više od 27% svih razgovora na društvenim mrežama u vezi sa plaćanjima, pri čemu se broj njihovih pominjanja povećao za 20% u odnosu na prethodnu godinu. Pominjanja mobilnih novčanika su se više nego udvostručila od 2018. godine.

Mastercard studija se sprovodi već šest godina i razvijena je u partnerstvu sa PRIME Research agencijom, a novo izdanje je analiziralo više od 3,3 miliona razgovora tokom prošle godine na nekoliko društvenih mreža uključujući Tviter, Fejsbuk, Instagram i Veibo.

Interesovanje za nove tehnologije

Ljudi traže nove tehnologije koje bi imale uticaj na njihove živote. Samo u proteklih godinu dana, pominjanja takvih tehnologija na društvenim mrežama povećala su se za 30 posto u poređenju sa prethodnom studijom. Danas je skoro 20% svih razgovora o mobilnim plaćanjima fokusirano na beskontaktna plaćanja i mobilne novčanike. Osim ovih primarnih tehnologija, potrošači su zainteresovani za to kako će veštačka inteligencija, QR plaćanja i prenosivi uređaji uticati na njihove živote.

Sve u svemu, ljudi imaju pozitivan stav prema novim tehnologijama. Praktično svi razgovori (95%) o mobilnim novčanicima bili su pozitivni u tonu, a 30% njih je isticalo brzinu, efikasnost i jednostavnost korišćenih proizvoda.

Usvajanje mobilnih plaćanja vidljivo je na tržištima širom Azije i Afrike. Indija je tržište koje sa 30 posto svih pominjanja dominira u onlajn razgovorima na temu korišćenja i potencijala mobilnih novčanika, posebno u domenu javnog prevoza i korišćenja QR plaćanja, gde se posebno pominju Masterpass i PaytmKR u Indiji. SAD su na drugom mestu u pogledu razgovora potrošača o mobilnim novčanicima (10 posto).

Spokojni i spremni za akciju

Kada je reč o analiziranim razgovorima, jasno je da se potrošači i dalje fokusiraju na sigurnost svog novca i zaštitu svojih podataka kao osnovni zahtev. U svojim objavama, ljudi ističu da prepoznaju vrednost novih tehnologija u osiguravanju bezbednosti mobilnih plaćanja.

Kada se posmatraju nove tehnologije:

Tema o biometrijskim plaćanjima je dosegla potencijalnih 111 miliona ljudi, prvenstveno zbog interesovanja za glasovna plaćanja i skenere za otiske prstiju;

Tokenizacija i njena ključna uloga u podržavanju i zaštiti plaćanja svih vrsta bila je uključena u razgovore koji su dopreli do potencijalne publike od 11 miliona potrošača.

Iako su najnovije vesti o zloupotrebi podataka generisale jednu petinu razgovora vezanih za podatke, još 13 posto tih razgovora ukazalo je na potencijal digitalnih sigurnosnih tehnologija, uključujući i blockchain, tokenizaciju i biometriju.