Srbija ima potencijal da bude napredno digitalno društvo

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da je elektronska uprava najefikasniji način borbe protiv korupcije i najbolji način za pružanje kvalitetne i brze usluge građanima i privredi.

Brnabić je posetila takmičare prvog državnog hakatona pod nazivom #CodeGovernment organizovanog sa ciljem da se pronađe rešenje za redizajn nacionalnog portala eUprava i tom prilikom poručila da Srbija treba više da se oslanja na domaću pamet i kreativnost nego na strane korporacije, što je bio slučaj u prethodnom periodu kada je razvijala državnu upravu.

To je jako skupo za državu i tako postajemo zavisni od velikih stranih kompanija sa kojima smo razvijali državnu upravu u prethodnom periodu.

Treba da stavimo tačku na to i da više radimo sa domaćim inovatorima, kao i da u zahtevan proces digitalizacije uključimo fakultete, akademije i sve građane, poručila je ona.

Premijerka je ocenila da Srbija ima ozbiljan potencijal da se transformiše u napredno digitalno društvo.

Verujem da na kraju mandata ove vlade Srbija može da izgleda drugačije i da bude mnogo konkurentnija zemlja, istakla je Brnabić, izrazivši zahvalnost Startitu i Inicijativi digitalna Srbija na organizaciji takmičenja, koje je označila kao najbolje partnere Vlade i Kancelarije za eUpravu u procesu digitalizicije zemlje.

Predstavnik Inicijative Digitalna Srbija i organizacije Startit Vukašin Stojkov rekao je da ta organizacija i njene čanice ulažu veliko znanje i bogato iskustvo u hakaton koji je važan korak ka uspešnoj digitalizaciji i kreiranju modernog i progresivnog društva.

Ne očekujem da ćemo rešiti sve probleme za 48 sati, ali smatram da je saradnja privrede i države izuzetno važna jer samo zajedno možemo da kreiramo rešenja koja će biti na dobrobit svih građana i kompanija, rekao je Stojkov.

Jedna od učesnica takmičenja Marija Petrović istakla je da je svaki hakaton za takmičare test izdržljivosti i pomeranja granica, ali i prilika da ostvare nove kontakte. Prvi državni hakaton, koji je počeo u petak pod nazivom #CodeGovernment , je takmičenje programera i dizajnera namenjeno traženju boljeg i funkcionalnijeg tehnološkog rešenja koje treba da unapredi korisničko iskustvo Nacionalnog portala eUprava.

Događaj traje od 24 do 48 sati, a timovi sastavljeni od IT stručnjaka različitih profila rade na razvoju inovativnih rešenja konkretnog problema.

Učestvuje ukupno 14 timova – devet u Beogradu i pet u Nišu, a na kraju takmičenja biće dodeljene tri nagrade – vaučer u vrednosti od po 2.500 dolara u dinarskoj protivvrednosti za kupovinu u prodavnicama tehnike.

Hakaton organizuje Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa Kabinetom predsednice Vlade i Inicijativom Digitalna Srbija.