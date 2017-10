Ericsson i Čelzi uvode besplatan WiFi na Stamford Bridž

Kompanija Ericsson otpočela je partnerstvo sa fudbalskim klubom Čelzi koje za cilj ima uspostavljanje konektivnosti na Stamford Bridge stadionu u Fulamu u Londonu. Ericsson će biti zadužen za osmišljavanje, implementaciju i upravljanje besplatnom Wi-Fi mrežom na stadionu, a kao rezultat toga, fudbalski klub Čelzi će moći da navijačima pruži bogato iskustvo koji im omogućava da vrše direktnu interakciju kako međusobno, tako i sa klubom, prijateljima i porodicom.

Nakon osvajanja pete titule u Premijer ligi u sezoni 2016/2017, FK Čelzi je rasprodao sve utakmice na domaćem terenu. Mnogi navijači koriste svoje pametne telefone kako bi delili fotografije i video snimke preko društvenih medija, što često maksimalno opterećuje mreže, pa će uvođenje ove Wi-Fi mreže osigurati da navijači mogu da uživaju ​​u besprekornom digitalnom iskustvu.

Arun Bansal, potpredsednik za tržišta Evrope i Latinske Amerike u kompaniji Ericsson, kaže: „Naše Mobility Report istraživanje pokazuje da ljudi žele da koriste svoje digitalne uređaje gde god da su, a potreba za povezivanjem je još veća na domaćem terenu kluba Čelzi. Kroz ovo partnerstvo osiguravamo da internet veza na Stamford Bridge stadionu odgovara kvalitetu fudbala koji se tamo igra i radujemo se uvođenju dodatnih opcija koje će omogućiti Čelziju da unapredi svoje digitalno iskustvo.“

Usluga Small Cell as a Service operatorima predstavlja rešenje koje je spremno za implementaciju, kompanijama omogućava da monetizuju Wi-Fi mrežu i poboljšava korisničko iskustvo. Legija iz Varšave je 2015. godine postao prvi evropski fudbalski klub koji je sklopio ovakvu saradnju sa kompanijom Ericsson, a tokom 2016. godine Ericsson je otpočeo saradnju sa Ricoh Arena stadionom u Koventriju u Engleskoj, na kome igraju Wasps, ragbi tim iz Aviva premijer lige, i Wasps netbol tim.

Pored toga, kompanija Ericsson je bila zadužena za pružanje i održavanje internet mreža tokom četiri nedelje fudbalske manije u Brazilu 2014. godine, Svetskog šampionata u nordijskim sportovima u Švedskoj u 2015. godini, Evropskog prvenstva u fudbalu u Francuskoj 2016. godine i Letnjih olimpijskih igara u Rio de Ženeiru 2016. godini.