FBI: Kako da uklonite VPN Filter malware sa vašeg rutera?!

Kako bi pomogli u globalnom suzbijanju zlonamernog softvera, računarski stručnjaci iz FBI-ja svim korisnicima bežičnih mreža predlažu korišćenje ovog jednostavnog trika.

FBI trenutno ulaže veliku količinu sredstava u istraživanje VPN Filter malwarea koji je inficirao stotine hiljada routera širom svieta, a najnovija metoda borbe protiv njega mnogima će biti poznatija nego što su mislili. Naime, FBI predlaže da svi korisnici routera, kao i IT stručnjaci u firmama u SAD-u da obavezno resetuju svoje routere kako bi ‘isprali’ barem deo zlonamernog koda.

‘FBI svim vlasnicima malih kancelarija ili kućnih mreža savetuje da resetuju svoje uređaje’ piše u službenoj objavi. ‘VPNFilter ima mogućnost potpunog obustavljanja rada malih kancelariaj gašenjem internet veza.

‘Malware čak može kriminalcima poslati informacije koje prolaze kroz uređaj’.

Drugim rečima, malware vas može špijunirati ili vam u celosti ugasiti router. Do danas, doduše, niko ne zna tačnu namenu VPNFiltera, ali prema najnovijim vijestima, FBI tvrdi da napreduje pri njegovom suzbijanju.

Da li ste vi ugroženi?

U ovom trenu još malo toga znamo o konkretnoj prirodi malwarea VPNFilter. Ciscov sigurnosni tim Talos tvrdi da je ugroženo preko 500 hiljada routera u 54 zemlje širom sveta – a najugroženija je Ukrajina.

Ovo su uređaji koji su najugroženiji:

Linksys E1200

Linksys E2500

Linksys WRVS4400N

Netgear DGN2200

Netgear R6400

Netgear R7000

Netgear R8000

Netgear WNR1000

Netgear WNR2000

QNAP TS251

QNAP TS439 Pro

TP-Link R600VPN

Koliko se ovaj malware tačno proširio?

Ne znamo koliko je ovih uređaja u funkciji u SAD-u, Engleskoj niti Srbiji, ali jedna stvar je sigurna – FBI tvrdi da svi koji imaju router kod kuće ili u kancelariji ovoga momenta trebaju resetovati svoj router. Da budemo jasni, gašenje i paljenje modema je rutinska radnja koja uvek doprinosi ‘zdravlju’ uređaja.

FBI takođe predlaže da redovno nadograđujemo softver modema, te da češće menjamo njegovu lozinku.