Globalna predviđanja u sektoru tehnologija, medija i telekomunikacija

Deloitte, u svom 17. istraživanju „Trendovi u oblasti tehnologija, medija i telekomunikacija“, predviđa krupne korake u upotrebi tehnologije mašinskog učenja u kompanijama, još veću popularnost digitalne pretplate među potrošačima na globalnom nivou, dalju dominaciju pametnog telefona, kao i osam dodatnih trendova.

Ovogodišnji izveštaj ukazuje da će kompanije najverovatnije udvostručiti upotrebu tehnologije mašinskog učenja do kraja 2018. godine. U TMT predviđanjima navodi se pet ključnih oblasti za koje Deloitte veruje da će navesti kompanije da koriste mašinsko učenje čineći ga lakšim, jeftinijim i bržim.

Najvažniji činilac je rast upotrebe poluprovodničkih čipova koji će povećati upotrebu mašinskog učenja, te će samim tim aplikacije koristiti manje energije i postati učinkovitije, fleksibilnije i sposobnije.

Deloitte predviđa da će emitovanje programa uživo generisati preko 545 milijardi dolara direktnih prihoda u 2018. Uprkos tome što korisnici imaju mogućnost da konzumiraju sadržaj na zahtev ili prisustvuju događajima na daljinu, prenos uživo i dalje privlači pažnju. I u mnogo slučajeva, sadržaj koji se prenosi uživo je kvalitetniji i profitabilniji kada je digitalan.

Ukazujući na sve veću spremnost potrošača da plaćaju digitalni sadržaj, Deloitte takođe predviđa da će do kraja 2018. godine 50 odsto odraslih u razvijenim zemljama imati najmanje dve onlajn medijske pretplate, a do kraja 2020. godine, broj će se u proseku povećati na četiri.

Korišćenje pametnih telefona nastavlja da raste. Do kraja 2023. godine, očekuje se da će više od 90 odsto odraslih u razvijenim zemljama imati pametni telefon, dok će 85% ljudi između 55 i 75 godina takođe biti vlasnici sopstvenog aparata. Deloitte predviđa da će korisnici u proseku upotrebljavati telefon 65 puta dnevno u 2023. godini.

U isto vreme, Deloitte predviđa da će 45 odsto odraslih korisnika pametnih telefona i 65 odsto onih od 18 do 24 godine biti zabrinuti da previše koriste telefone za određene aktivnosti i pokušavaće da ograniče njihovu upotrebu u 2018. godini.

Preko milijardu korisnika pametnih telefona verovatno će kreirati sadržaj sa proširenom stvarnošću (Augmented Reality) bar jednom u 2018. godini, najmanje 300 miliona korisnika to radi mesečno, a desetine miliona nedeljno, navodi Deloitte.

Za 2018. godinu, Deloitte predviđa da će jedna petina domaćinstava u Severnoj Americi imati pristup svojim podacima preko celularnih mobilnih mreža. Međutim, biće varijacija u zavisnosti od zemlje do zemlje. U Brazilu, na primer, skoro trećina svih domaćinstava će ostvarivati ukupan internet saobraćaj isključivo zahvaljujući mobilnoj mreži, dok će to biti slučaj u samo 10 odsto u evropskim zemljama. Razlike koje postoje između geografskih područja su rezultat različitih tehnoloških, ekonomskih i demografskih faktora.

Dok tri četvrtine Severnoamerikanaca učestvuje u barem jednom obliku blokiranja prikaza oglasa, samo oko 10 odsto ove populacije se bavi blokiranjem oglasa na četiri ili više načina –tzv. “adlergic” populacija. Potrošači koji su mladi, visokoobrazovani, zaposleni i imaju veće prihode, verovatno će masovno koristiti ovu opciju.

Deloitte predviđa da će tradicionalno gledanje televizije opadati za oko 5 do 15 procenata godišnje među populacijom uzrasta od 18 do 24 godine u SAD, Kanadi i Velikoj Britaniji u 2018. i 2019 godini. Ova stopa opadanja je slična stopi u prethodnih sedam godina i ne pogoršava se. Mnogi faktori koji odvraćaju mlade ljude od tradicionalne televizije, kao što su pametni telefoni, društveni mediji i video piraterija, polako dostižu tačku zasićenja.

Očekuje se da će milijardu putovanja ili četvrtina svih putnika biti u avionima koji pružaju mogućnost povezivanja sa internetom tokom leta (in-flight connectivity) 2018. godine, navodi Deloitte. Procenjuje se da će taj porast dostići 20% od ukupnog planiranog rasta u 2017. godini, i tako će IFC generisati prihod od blizu milijardu dolara u 2018.

U 17. izdanju „Predviđanja u sektoru tehnologije, medija i telekomunikacija“ Deloitte predviđa ključne trendove tokom narednih 1-5 godina u sektorima tehnologije, medija i telekomunikacija širom sveta.