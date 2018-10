Google mentoriše srpske startape — prijavi se do 22. Oktobra

Google Launchpad Start je celonedeljni program obuke namenjen startapima u ranoj fazi razvoja i održaće se od 5 do 13. novembra u Beogradu. Događaj organizuju i realizuju Google Launchpad, Google-ov globalni program akceleracije i podrške startapima, i Startit.

Jedna od najuspešnijih kompanija na svetu prepoznala je Srbiju kao regionalni centar IT preduzetništva i dolazi u Beograd sa ciljem da upozna i pomogne domaćim i regionalnim preduzetnicima. Kroz ovaj program, Google je izabrao 50 međunarodnih stručnjaka koji će pomoći izabranim preduzetnicima da brže i kvalitetnije unaprede svoj biznis.

Tokom pet dana intenzivnog rada, timovi će naučiti kako da uspešnije predstave i promovišu svoj proizvod, dobiti savete o prikupljanju neophodnih sredstava za finansiranje, kako da izaberu prave ljude za svoj tim i mnoge druge teme koje su ključne za građenje uspešnih kompanija.

Timovi koji se prođu kroz ovaj program biće bliži i Google-ovom globalnom akcelerator programu, njihovoj globalnoj mreži mentora i startapa i svim prednostima koje pružaju. Pored toga, najbolji timovi sa beogradskog Launchpad Starta dobiće priliku da besplatno učestvuju u sedmoj generaciji Startitove Startap akademije, najuspešnijeg regionalnog programa obuka za startape.

Ova jedinstvena prilika za startape je besplatna i namenjena je pre svega onima koji su u ranoj fazi, imaju spremnu prvu verziju proizvoda i spremni su za rad, a prijave su otvorene do 22. oktobra na sledećem linku.